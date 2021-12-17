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Майже 100 мігрантів вночі атакували кордон Польщі

Автор: Іванна Шовкун

У четвер, 16 грудня, 93 мігранти з боку Білорусі намагалися прорвати кордон Польщі. Одна з груп нелегалів атакувала польських прикордонників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прикордонну службу Польщі у Twitter.

На ділянці кордону Дубичі-Церківні, що охороняється, 11 мігрантів силою намагалися прорвати кордон Польщі. Вони кидали петарди у силовиків.

Також ще група із 9 осіб у районі Бобровника намагалася перебратися на територію ЄС.

Польські офіцери запобігли всім спробам нелегального перетину кордону країни.

Нагадаємо, поліція Польщі затримала українця, який перевозив нелегалів. У чоловіка в авто виявили шістьох громадян Іраку та одного громадянина Єгипту.

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Польша