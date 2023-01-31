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За 100 км від лінії фронту. Окупанти будують "зуби дракона" навколо Мелітополя

Фото: окупанти будують "зуби дракона" навколо Мелітополя Запорізької області (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти будують оборонні споруди на окупованій частині Запорізької області. Мова йде про так звані "зуби дракона".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Фортифікаційні споруди вже є навколо Мелітополя - зі сторони Бердянська, Василівки та Херсонської області", - розповів він.

За його даними, за останні тижні окупанти накопали окопів та наставили "зубів дракона" навколо Бердянського аеропорту - за 100 км від лінії фронту.

"Вже шукають людей для будівництва лінії оборони у тимчасово окупованому Криму", - додав Федоров.

Нагадаємо, на початку грудня вперше до Маріуполя прибув вантаж "зубів дракона" - бетонних укріплень із Криму. Місто окупанти й надалі перетворюють на свою тилову військову базу.

Також лише за кілька днів нові укріплення з'явилися під Попасною у Луганській області, а збудовані у жовтні на півдні дозволили окупантів організовано відступити з Херсона.

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Мелітополь