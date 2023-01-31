RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В 100 км от линии фронта. Оккупанты строят "зубы дракона" вокруг Мелитополя

Фото: оккупанты строят "зубы дракона" вокруг Мелитополя Запорожской области (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты строят оборонительные сооружения на оккупированной части Запорожской области. Речь идет о так называемых "зубах дракона".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"Фортификационные сооружения уже есть вокруг Мелитополя - со стороны Бердянска, Васильевки и Херсонской области", - рассказал он.

По его данным, за последние недели оккупанты накопали окопов и наставили "зубов дракона" вокруг Бердянского аэропорта - в 100 км от линии фронта.

"Уже ищут людей для строительства линии обороны во временно оккупированном Крыму", - добавил Федоров.

Напомним, в начале декабря впервые в Мариуполь прибыл груз "зубов дракона" - бетонных укреплений из Крыма. Город оккупанты и дальше превращают в свою тыловую военную базу.

Также всего за несколько дней новые укрепления появились под Попасной в Луганской области, а построенные в октябре на юге позволили оккупантов организованно отступить из Херсона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мелитополь