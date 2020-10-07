Более 100 клиентов "Николаевгаза" заказали бесплатное обследование сетей по акции

С 10 по 30 сентября компания "Николаевгаз" провела акцию для своих клиентов. Все, кто оплатил в этот период за распределение газа до конца года, имели возможность получить техническое обследование газовых сетей своего дома бесплатно.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

За доставку газа в сентябре рассчитались почти 225 тысяч потребителей. 10% из них провели платежи до конца года. Бесплатное обследование сетей заказали чуть более 100 клиентов.

"Заявки на проведение бесплатного технического осмотра сетей подали 117 клиентов нашей компании. С 1 октября мы уже направили бригады на обслуживание согласно составленных графиков. За неделю уже выполнили почти 90% заявок", - говорит технический директор АО "Николаевгаз" Дмитрий Грицай.

В пресс-службе отметили, что при обследовании сетей потребителей-участников акции почти в каждом втором случае газовики обнаруживают утечку газа.

"Только за последнюю неделю в аварийно-диспетчерскую службу "104" поступило 166 вызовов, 145 из которых связаны с запахом газа в помещении. Поэтому потребители, которые до сих пор не обследовали сети своего дома, должны безотлагательно позаботиться об их техническом состоянии и собственной безопасности", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе напомнили, что с 2018 года услуга по техническому обслуживанию внутридомовых газовых сетей стала рыночной и уже не входит в тариф "Николаевгаза". Сейчас она предоставляется только на договорных началах. Потребитель самостоятельно выбирает исполнителя работ среди специализированных организаций, которые имеют соответствующее разрешение Гоструда. В тариф на распределение природного газа "Николаевгаза" средства на эту услугу не заложены.