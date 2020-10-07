Більше 100 клієнтів "Миколаївгазу" замовили безкоштовне обстеження мереж по акції

З 10 по 30 вересня компанія "Миколаївгаз" провела акцію для своїх клієнтів. Всі, хто оплатив в цей період за розподіл газу до кінця року, мали можливість отримати технічне обстеження газових мереж свого будинку безкоштовно.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

За доставку газу у вересні розрахувалися майже 225 тисяч споживачів. 10% з них провели платежі до кінця року. Безкоштовне обстеження мереж замовили трохи більше 100 клієнтів.

"Заявки на проведення безкоштовного технічного огляду мереж подали 117 клієнтів нашої компанії. З 1 жовтня ми вже направили бригади на обслуговування згідно складених графіків. За тиждень вже виконали майже 90% заявок", - говорить технічний директор АТ "Миколаївгаз" Дмитро Грицай.

У прес-службі зазначили, що при обстеженні мереж споживачів-учасників акції майже в кожному другому випадку газовики виявляють витік газу.

"Тільки за останній тиждень в аварійно-диспетчерську службу "104" надійшло 166 викликів, 145 з яких пов'язані із запахом газу в приміщенні. Тому споживачі, які досі не обстежили мережі свого будинку, повинні невідкладно подбати про їх технічний стан та власну безпеку", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі нагадали, що з 2018 року послуга з технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж стала ринковою і вже не входить в тариф "Миколаївгазу". Зараз вона надається тільки на договірних засадах. Споживач самостійно вибирає виконавця робіт серед спеціалізованих організацій, які мають відповідний дозвіл Держпраці. У тариф на розподіл природного газу "Миколаївгазу" кошти на цю послугу не закладені.