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Почти 100 домов остаются без света из-за ракетного удара по Броварам, - мэр

Фото: почти 100 домов остаются без света из-за ракетного удара по Броварам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Броварах из-за ракетного удара до сих пор остаются без электроснабжения 98 многоквартирных домов. Специалисты продолжают работы по восстановлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Броваров Игоря Сапожко.

"По состоянию на 17:00 до сих пор отсутствует электроснабжение в 98-х многоквартирных домах нашего города", - написал Сапожко.

По его словам, речь идет об:

  • ул. Гагарина - 2 дома,
  • ул. Героев Небесной Сотни - 7 домов,
  • ул. Декабристов - 1 дом,
  • ул. Киевская - 7 домов,
  • ул. Короленко - 27 домов,
  • ул. Лесная - 2 дома,
  • бульв. Независимости - 6 домов,
  • вул. Симона Петлюры - 25 домов,
  • ул. Василия Симоненко - 5 домов,
  • ул. Шолом Алейхема - 3 дома,
  • ул. Марии Лагуновой - 13 домов.

"Проводятся аварийные переподключения. Сейчас все усилия ремонтных бригад ДТЭК направлены на максимально быстрое возобновление электроснабжения во всем городе", - отметил Сапожко.

Что касается восстановления водоснабжения, по словам мэра, сейчас коммунальные службы продолжают технические ремонтные работы на КНС и водоочистных сооружениях.

"Коммунальщики делают все возможное для того, чтобы восстановить водоснабжение и водоотведение в кратчайшие сроки. Работы продолжаются для максимально быстрого возобновления предоставления коммунальных услуг в городе", - добавил мэр Броваров.

Напомним, сегодня утром российские войска нанесли ракетный удар по Броварам и повредили несколько объектов местной инфраструктуры.

Впоследствии стало известно, что, по предварительной информации, пострадавших в результате ракетной атаки нет.

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Бровары