Почти 100 домов остаются без света из-за ракетного удара по Броварам, - мэр

"По состоянию на 17:00 до сих пор отсутствует электроснабжение в 98-х многоквартирных домах нашего города", - написал Сапожко.

По его словам, речь идет об:

ул. Гагарина - 2 дома,

ул. Героев Небесной Сотни - 7 домов,

ул. Декабристов - 1 дом,

ул. Киевская - 7 домов,

ул. Короленко - 27 домов,

ул. Лесная - 2 дома,

бульв. Независимости - 6 домов,

вул. Симона Петлюры - 25 домов,

ул. Василия Симоненко - 5 домов,

ул. Шолом Алейхема - 3 дома,

ул. Марии Лагуновой - 13 домов.

"Проводятся аварийные переподключения. Сейчас все усилия ремонтных бригад ДТЭК направлены на максимально быстрое возобновление электроснабжения во всем городе", - отметил Сапожко.

Что касается восстановления водоснабжения, по словам мэра, сейчас коммунальные службы продолжают технические ремонтные работы на КНС и водоочистных сооружениях.

"Коммунальщики делают все возможное для того, чтобы восстановить водоснабжение и водоотведение в кратчайшие сроки. Работы продолжаются для максимально быстрого возобновления предоставления коммунальных услуг в городе", - добавил мэр Броваров.

Напомним, сегодня утром российские войска нанесли ракетный удар по Броварам и повредили несколько объектов местной инфраструктуры.

Впоследствии стало известно, что, по предварительной информации, пострадавших в результате ракетной атаки нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.