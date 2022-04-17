Почти 100 домов остаются без света из-за ракетного удара по Броварам, - мэр

В Броварах из-за ракетного удара до сих пор остаются без электроснабжения 98 многоквартирных домов. Специалисты продолжают работы по восстановлению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Броваров Игоря Сапожко.
"По состоянию на 17:00 до сих пор отсутствует электроснабжение в 98-х многоквартирных домах нашего города", - написал Сапожко.
По его словам, речь идет об:
"Проводятся аварийные переподключения. Сейчас все усилия ремонтных бригад ДТЭК направлены на максимально быстрое возобновление электроснабжения во всем городе", - отметил Сапожко.
Что касается восстановления водоснабжения, по словам мэра, сейчас коммунальные службы продолжают технические ремонтные работы на КНС и водоочистных сооружениях.
"Коммунальщики делают все возможное для того, чтобы восстановить водоснабжение и водоотведение в кратчайшие сроки. Работы продолжаются для максимально быстрого возобновления предоставления коммунальных услуг в городе", - добавил мэр Броваров.
Напомним, сегодня утром российские войска нанесли ракетный удар по Броварам и повредили несколько объектов местной инфраструктуры.
Впоследствии стало известно, что, по предварительной информации, пострадавших в результате ракетной атаки нет.
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