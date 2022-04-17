Ракетный удар по Броварам: часть города обесточена, обошлось без пострадавших
В результате сегодняшнего ракетного удара по Броварам (Киевская область) обесточена часть города. По предварительным данным, пострадавших нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Броваров Игоря Сапожко.
По его словам, пока нельзя разглашать подробности о последствиях ракетного удара. Но в результате обесточены следующие улицы:
- Броварской Сотни
- Владимира Великого
- Гагарина
- Героев Небесной Сотни
- Киевская
- Короленко
- Марии Лагуновой
- бульвар Независимости
- Олимпийская
- Поповича
- Сергея Москаленко
- Симона Петлюры
- Симоненко
- Шевченко
"Ситуация постепенно налаживается, проводим аварийные переключения, чтобы обеспечить электроснабжение по всему городу. Также исправляем ситуацию по водоснабжению и водоотводу, что тоже требует определенного времени. В городе работают все бюветы. По предварительным данным обошлось без жертв и пострадавших", - отметил Сапожко.
Напомним, сегодня утром российские войска нанесли ракетный удар по Броварам и повредили несколько объектов местной инфраструктуры.
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