Майже 100 будинків залишаються без світла через ракетний удар по Броварах, - мер

"Станом на 17:00 досі відсутнє електропостачання в 98-х багатоквартирних будинках нашого міста", - написав Сапожко.

За його словами, мова йде про:

вул. Гагаріна - 2 будинки,

вул. Героїв Небесної Сотні - 7 будинків,

вул. Декабристів - 1 будинок,

вул. Київська - 7 будинків,

вул. Короленка - 27 будинків,

вул. Лісова - 2 будинки,

бульв. Незалежності - 6 будинків,

вул. Симона Петлюри - 25 будинків,

вул. Василя Симоненка - 5 будинків,

вул. Шолом Алейхема - 3 будинки,

вул. Марії Лагунової - 13 будинків.

"Проводяться аварійні перепідключення. Зараз всі зусилля ремонтних бригад ДТЕК направлені на максимально швидке поновлення електропостачання в усьому місті", - зазначив Сапожко.

Що стосується відновлення водопостачання, за словами мера, наразі комунальні служби продовжують технічні ремонтні роботи на КНС та водоочисних спорудах.

"Комунальники роблять все можливе для того, щоб відновити водопостачання та водовідведення в найкоротший термін. Роботи тривають задля максимально швидкого поновлення надання комунальних послуг у місті", - додав мер Броварів.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали ракетного удару по Броварах і пошкодили кілька об'єктів місцевої інфраструктури.

Згодом стало відомо, що за попередньою інформацією, постраждалих внаслідок ракетної атаки немає.

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