По 100 долларов каждому: в Нью-Йорке стимулируют детей в возрасте от 5 до 11 лет прививаться

Недавно центры по контролю и профилактике заболеваний в США одобрили вакцину Pfizer для использования среди детей в возрасте от 5 до 11 лет. В Нью-Йорке начали предлагать привитым детям по 100 долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NBC .

По словам мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, после того, как ребенок в возрасте от 5 до 11 лет получит прививку от коронавируса - необходимо обратиться в центр вакцинации о возможности получить денежное вознаграждение.

"Каждый сможет потратить немного больше денег на праздники, но самое главное, мы хотим, чтобы наши дети и наши семьи были в безопасности", - отметил Блазио.