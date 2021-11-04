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По 100 долларов каждому: в Нью-Йорке стимулируют детей в возрасте от 5 до 11 лет прививаться

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Четверг 04 ноября 2021 18:21
По 100 долларов каждому: в Нью-Йорке стимулируют детей в возрасте от 5 до 11 лет прививаться Фото: в Нью-Йорке поощряют детей в возрасте от 5 до 11 лет к вакцинации (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Недавно центры по контролю и профилактике заболеваний в США одобрили вакцину Pfizer для использования среди детей в возрасте от 5 до 11 лет. В Нью-Йорке начали предлагать привитым детям по 100 долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NBC.

По словам мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, после того, как ребенок в возрасте от 5 до 11 лет получит прививку от коронавируса - необходимо обратиться в центр вакцинации о возможности получить денежное вознаграждение.

"Каждый сможет потратить немного больше денег на праздники, но самое главное, мы хотим, чтобы наши дети и наши семьи были в безопасности", - отметил Блазио.

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