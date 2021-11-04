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По 100 доларів кожному: в Нью-Йорку заохочують дітей віком від 5 до 11 років до вакцинації

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Четвер 04 листопада 2021 18:21
По 100 доларів кожному: в Нью-Йорку заохочують дітей віком від 5 до 11 років до вакцинації Фото: в Нью-Йорку заохочують дітей віком від 5 до 11 років до вакцинації (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Нещодавно Центри з контролю та профілактики захворювань в США схвалили вакцину Pfizer для використання серед дітей віком від 5 до 11 років. В Нью-Йорку почали пропонувати щепленим дітям по 100 доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NBC.

За словами мера Нью-Йорку Білла де Блазіо, після того, як дитина віком від 5 до 11 років отримає щеплення від коронавірусу - необхідно звернутися до центру вакцинації щодо можливості отримати грошову винагороду.

"Кожен зможе витратити трохи більше грошей на свята, але найголовніше, ми хочемо, щоб наші діти та наші сім'ї були у безпеці", - відзначив Блазіо.

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