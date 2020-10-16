Только 10% военных нуждаются в психологической реабилитации, - Генштаб

Фото: военный (РБК-Украина)

По данным Генерального штаба в Украине только 10% военных нуждаются в психологической реабилитации. Каждому действующему военному проводят первичную реабилитацию, чтобы снять напряжение и переключить его с режима "войны" на режим "мир".

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Внутренняя война. Как ветеранам в Украине помогают вернуться к мирной жизни".

Как отметил представитель Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины Ярослав Калиниченко, по результатам этой работы офицеры-психологи и медработники выдают рекомендации, нужна ли военному дальнейшая психологическая реабилитация в стационарных условиях.

В то же время военный психолог, бывший участник войны на Донбассе Андрей Козинчук заявил, что власть не уделяет должного внимания на проблему психического здоровья военных. Хотя и отметил некие положительные "подвижки" в действиях Генштаба. Однако они не носят глобальный характер.

Ранее РБК-Украина писало, что Генштаб усилил наблюдение за суицидальными настроениями военных. Ежедневно проходит мониторинг их психического состояния.