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Тільки 10% військових потребують психологічної реабілітації, - Генштаб

Україна, П'ятниця 16 жовтня 2020 08:32
Тільки 10% військових потребують психологічної реабілітації, - Генштаб
Фото: військовий (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

За даними Генерального штабу в Україні тільки 10% військових потребують психологічної реабілітації. Кожному чинному військовому проводять первинну реабілітацію, щоб зняти напругу і перемкнути його з режиму "війни" на режим "світ".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Внутрішня війна. Як ветеранам в Україні допомагають повернутися до мирного життя".

Як зазначив представник Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних сил України Ярослав Калініченко, за результатами цієї роботи офіцери-психологи і медпрацівники видають рекомендації, чи потрібна військовому подальша психологічна реабілітація в стаціонарних умовах.

У той же час військовий психолог, колишній учасник війни на Донбасі Андрій Козінчук заявив, що влада не приділяє належної уваги на проблему психічного здоров'я військових. Хоча і зазначив якісь позитивні "зрушення" в діях Генштабу. Однак вони не носять глобальний характер.

Раніше РБК-Україна писало, що Генштаб посилив спостереження за суїцидальними настроями військових. Щодня проходить моніторинг їх психічного стану.

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