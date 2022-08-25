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Более 10 тысяч переселенцев с начала войны нашли работу по госпрограмме

Фото: более 10 тысяч ВПЛ с начала войны трудоустроились по правительственной программе (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

На программу правительства по компенсации работодателям 6 500 гривен за трудоустройство переселенцев, уже выделили 200 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу народного депутата Украины Ярослава Железняка.

По его словам, из выделенных на программу средств, использовали чуть более половины - 110 млн гривен.

Переселенцев, которые устроились на работу по этой программе насчитали 10 716 человек, из которых за последний месяц прибавилось 1750.

"Работодатели не спешат. Только 6437 подали заявку на получение компенсации. За месяц прибавилось примерно +1080 работодателей", - говорится в сообщении.

Напомним, что переселенцы, оставшиеся без выплат смогут повторно оформить заявку на помощь.

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