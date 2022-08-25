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Понад 10 тисяч переселенців від початку війни знайшли роботу по держпрограмі

Фото: Понад 10 тисяч ВПО від початку війни працевлаштувались по урядовій програмі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

На програму уряду по компенсації роботодавцям 6 500 гривень за працевлаштування переселенців, вже виділили 200 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку народного депутата України Ярослава Железняка.

За його словами, з виділених на програму коштів, використали трохи більш ніж половину - 110 млн гривень.

Переселенців, які влаштувались на роботу за цією програмою нарахували 10 716 осіб, з яких за останній місяць додалось 1750.

"Роботодавці не поспішають. Тільки 6437 подали заявку на отримання компенсації. За місяць додалося приблизно +1080 роботодавців", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що переселенці, які залишилися без виплат, зможуть повторно оформити заявку на допомогу.

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