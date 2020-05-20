ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Більше 10 тисяч медиків вже отримали потрійні доплати за березень, - МОЗ

Новини » Суспільство     20.05.2020 - 17:32
Більше 10 тисяч медиків вже отримали потрійні доплати за березень, - МОЗ
Фото: медики (РБК-Україна)

Загальна сума виплат вже перевищує 100 млн гривень

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що потрійну зарплату за березень отримали вже більше 10 тисяч медичних працівників. Загальна сума виплат перевищує 100 мільйонів гривень.

Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає прес-служба МОЗ.

За її словами, виплати були здійснені практично у всіх регіонах України.

"Практично всі регіони нарахували і виплатили доплати за березень 2020 медичним працівникам, які працювали з COVID-19. Загалом 10 094 працівників отримали доплати, які зараз становлять понад 100 млн грн", - повідомила Шаталова.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що станом на 16 травня потрійну надбавку медикам за березень вже виплатили 14 областей. Проблеми залишаються у Волинській, Луганській та Рівненській областях.

Нагадаємо, 12 квітня глава держави доручив уряду і головами обласних державних адміністрацій як можна швидше вирішити питання виплати надбавок медичним працівникам. Зеленський доручив в найближчі дні завершити виплату надбавок за березень.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я Українизарплатамедики
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся