Більше 10 тисяч медиків вже отримали потрійні доплати за березень, - МОЗ

Фото: медики (РБК-Україна)

Загальна сума виплат вже перевищує 100 млн гривень

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що потрійну зарплату за березень отримали вже більше 10 тисяч медичних працівників. Загальна сума виплат перевищує 100 мільйонів гривень.

Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає прес-служба МОЗ.

За її словами, виплати були здійснені практично у всіх регіонах України.

"Практично всі регіони нарахували і виплатили доплати за березень 2020 медичним працівникам, які працювали з COVID-19. Загалом 10 094 працівників отримали доплати, які зараз становлять понад 100 млн грн", - повідомила Шаталова.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що станом на 16 травня потрійну надбавку медикам за березень вже виплатили 14 областей. Проблеми залишаються у Волинській, Луганській та Рівненській областях.

Нагадаємо, 12 квітня глава держави доручив уряду і головами обласних державних адміністрацій як можна швидше вирішити питання виплати надбавок медичним працівникам. Зеленський доручив в найближчі дні завершити виплату надбавок за березень.

Автор: Игорь Литвиненко