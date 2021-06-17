10 тысяч долларов с человека: СБУ разоблачила схему легализации "гастарбайтеров" в Украине

"Контрразведчики СБУ заблокировали канал нелегальной миграции иностранцев и пресекли их незаконную легализацию на территории Украины. По этой "схеме" в Украину незаконно въехало почти три десятка иностранцев", - говорится в сообщении.

Стоимость "услуг" для одного лица-мигранта составляла, в среднем, 10 тысяч долларов и зависела от "пакета" поддельных документов.

По данным следствия, преступный бизнес организовал уроженец одной из стран Западной Азии. Для своего прикрытия он создал несколько строительных фирм в Житомире и использовал их исключительно для изготовления поддельных "официальных" документов: виз, паспортов, видов на жительство иностранцев в Украине.

К этой схеме фигурант привлек двух сообщников, которые подыскивали "клиентов-строителей" среди иностранцев, в том числе выходцев из стран Ближнего Востока, и сопровождали их в Украину.

В ходе проведения обысков правоохранители изъяли доказательства противоправной деятельности участников схемы.

По материалам СБУ организатору "трафика" сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия по установлению всех участников преступной схемы и привлечению их к ответственности.