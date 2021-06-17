UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

10 тысяч долларов с человека: СБУ разоблачила схему легализации "гастарбайтеров" в Украине

Автор: Андрей Василюк

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачила схему легализации иностранцев в Украине. Строительная компания подделывала документы для легализации незаконных мигрантов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Контрразведчики СБУ заблокировали канал нелегальной миграции иностранцев и пресекли их незаконную легализацию на территории Украины. По этой "схеме" в Украину незаконно въехало почти три десятка иностранцев", - говорится в сообщении.

Стоимость "услуг" для одного лица-мигранта составляла, в среднем, 10 тысяч долларов и зависела от "пакета" поддельных документов.

По данным следствия, преступный бизнес организовал уроженец одной из стран Западной Азии. Для своего прикрытия он создал несколько строительных фирм в Житомире и использовал их исключительно для изготовления поддельных "официальных" документов: виз, паспортов, видов на жительство иностранцев в Украине.

К этой схеме фигурант привлек двух сообщников, которые подыскивали "клиентов-строителей" среди иностранцев, в том числе выходцев из стран Ближнего Востока, и сопровождали их в Украину.

В ходе проведения обысков правоохранители изъяли доказательства противоправной деятельности участников схемы.

По материалам СБУ организатору "трафика" сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия по установлению всех участников преступной схемы и привлечению их к ответственности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины