10 тисяч доларів з людини: СБУ викрила схему легалізації "гастарбайтерів" в Україні

"Контррозвідники СБУ заблокували канал нелегальної міграції іноземців та припинили їх незаконну легалізацію на території України. За цією "схемою" до України незаконно в’їхало майже три десятки іноземців", - йдеться в повідомленні.

Вартість "послуг" для однієї особи-мігранта становила, у середньому, 10 тисяч доларів і залежала від "пакету" підроблених документів.

За даними слідства, злочинний бізнес організував уродженець однієї з країн Західної Азії. Для свого прикриття він створив декілька будівельних фірм у Житомирі і використовував їх виключно для виготовлення підроблених "офіційних" документів: віз, паспортів, посвідок на проживання іноземців в Україні.

До цієї схеми фігурант залучив двох спільників, які підшукували "клієнтів-будівельників" серед іноземців, зокрема вихідців з країн Близького Сходу, і супроводжували їх до України.

У ході проведення обшуків правоохоронці вилучили докази протиправної діяльності учасників схеми.

За матеріалами СБУ організатору "трафіку" повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії щодо встановлення всіх учасників злочинної схеми і притягнення їх до відповідальності.