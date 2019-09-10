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Более 10 тыс. украинских семей закупили газ на зиму по летней цене, - "Нафтогаз"

Новости » Общество    10.09.2019 - 17:20
Более 10 тыс. украинских семей закупили газ на зиму по летней цене, - "Нафтогаз"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

До 25 сентября у потребителей есть возможность закупить необходимые объемы газа по фиксированной летней цене

Более 13 тыс. украинских семей заранее приобрели необходимые объемы газа по фиксированной летней цене, тем самым воспользовались продуктом НАК "Нафтогаз Украины" для бытовых потребителей "Газовый запас". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр НАК "Нафтогаз України".

По данным компании, общий объем газа, приобретенный потребителями на условиях "Газового запаса", составляет более 15,6 млн куб. м.

Продукт "Газовый запас" позволяет бытовым потребителям приобрести заранее необходимые объемы газа по фиксированной летней цене для использования его в течение отопительного сезона.

Отметим, что отпускная цена "Нафтогаза" газоснабжающим предприятиям (газсбытам) в рамках этого продукта составляет 5849,3 грн за тыс. куб. м (без учета стоимости транспортировки, распределения и надбавки поставщика).

Каждый клиент может закупить на этих условиях до 25 тыс. куб. м газа.

Напомним, "Нафтогаз" запустил продукт "Газовый запас" 23 августа. Предложением можно воспользоваться до 25 сентября.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк прогнозирует, что в 2020 году транзит российского газа по территории Украины сократится с 80 до 50 млрд кубометров. По прогнозам НБУ, в следующем году могут реализоваться несколько сценариев в негативном аспекте. Однако в базовом сценарии НБУ заложено снижение объемов транзита через Украину.

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