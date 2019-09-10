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Понад 10 тис. українських сімей купили газ на зиму за літньою ціною, - "Нафтогаз"

Новини » Суспільство    10.09.2019 - 17:20
Понад 10 тис. українських сімей купили газ на зиму за літньою ціною, - "Нафтогаз"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

До 25 вересня у споживачів є можливість закупити необхідні обсяги газу за фіксованою річною ціною

Понад 13 тис. українських сімей заздалегідь придбали необхідні обсяги газу за фіксованою річною ціною, тим самим скористались продуктом НАК "Нафтогаз України" для побутових споживачів "Газовий запас". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр НАК "Нафтогаз України".

За даними компанії, загальний обсяг газу, придбаний споживачами на умовах "Газового запасу", становить понад 15,6 млн куб. м.

Продукт "Газовий запас" дозволяє побутовим споживачам придбати заздалегідь необхідні обсяги газу за фіксованою річною ціною для використання його протягом опалювального сезону.

Зазначимо, що відпускна ціна "Нафтогазу" і газопостачальним підприємствам (газсбытам) в рамках цього продукту становить 5849,3 грн за тис. куб. м (без урахування вартості транспортування, розподілу і надбавки постачальника).

Кожен клієнт може закупити на цих умовах до 25 тис. куб. м газу.

Нагадаємо, "Нафтогаз" запустив продукт "Газовий запас" 23 серпня. Пропозицією можна скористатися до 25 вересня.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк прогнозує, що в 2020 році транзит російського газу по території України скоротиться з 80 до 50 млрд кубометрів. За прогнозами НБУ, в наступному році можуть реалізуватися кілька сценаріїв в негативному аспекті. Однак у базовому сценарії НБУ закладено зниження обсягів транзиту через Україну.

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