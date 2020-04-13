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Почти 10 тыс. участков украинцев в Крыму попали под запрет Путина на владение землей

Новости » Общество     13.04.2020 - 21:58
Почти 10 тыс. участков украинцев в Крыму попали под запрет Путина на владение землей
Иллюстративное фото (УНИАН)

Всего таких участков в Крыму 11,5 тысяч

В Крыму украинцам принадлежат 9,75 тыс. земельных участков, все они подпадают под запрет на "иностранное владение". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам так называемого руководителя госкомитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Александра Спиридонова, владеть этими участками нельзя в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, который запрещает владеть землей в Крыму лицам без российского гражданства.

Всего, по словам Спиридонова, в Крыму 11,5 тыс. участков, принадлежащих гражданам разных государств. Помимо Украины, 430 участков принадлежат белорусам, 303 - гражданам Германии, 235 гражданам Казахстана. Собственниками земли в Крыму также являются жители Израиля, Литвы, Австралии, Сирии, Вьетнама, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Напомним, 24 марта Путин подписал указ, согласно которому лица без российского гражданства не могут владеть землей в Крыму. По данному факту прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство.

Европейский союз назвал такие действия Путина еще одним шагом к введению российского гражданства на полуострове. В ЕС подчеркнули, что не признают указ Путина о владении землей в Крыму, поскольку он нарушает международное гуманитарное право.

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