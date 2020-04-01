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ЕС не признает указ Путина о владении землей в Крыму

Новости » Политика     01.04.2020 - 18:31
ЕС не признает указ Путина о владении землей в Крыму
Иллюстративное фото (pixabay)

Указ является еще одним шагом к введению российского гражданства на полуострове, считают в ЕС

Указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому иностранцам запрещено владеть землей в Крыму,является еще одной попыткой принудительной интеграции аннексированного полуострова в состав России. Об этом заявили в Европейской службе внешних связей.

В ЕСВС подчеркнули, что Крым является частью Украины, а Россия, аннексировав полуостров, нарушила международное право.

"Поэтому Европейский союз не признает этот указ, который является еще одной попыткой принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова в состав России. Указ также нарушает международное гуманитарное право, поскольку является еще одним шагом к введению российского гражданства на полуострове. Это также может привести к произвольному лишению имущества", - отметили в службе внешних связей ЕС.

При этом Европейский союз по-прежнему ожидает, что РФ откажется от своих притязаний на Крым и прекратит нарушать международное право на оккупированном полуострове.

"Европейский Союз непоколебимо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", - заявили в ЕСВС.

Напомним, 24 марта Путин подписал указ, согласно которому лица без российского гражданства не могут владеть землей в Крыму.

Также РБК-Украина сообщало, что по данному факту прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство.

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