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Майже 10 тис. ділянок українців у Криму потрапили під заборону Путіна на володіння землею

Новини » Суспільство     13.04.2020 - 21:58
Майже 10 тис. ділянок українців у Криму потрапили під заборону Путіна на володіння землею
Ілюстративне фото (УНІАН)

Всього таких ділянок у Криму 11,5 тисяч

У Криму українцям належать 9,75 тис. земельних ділянок, всі вони підпадають під заборону на "іноземне володіння". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами так званого керівника держкомітету з державної реєстрації та кадастру Республіки Крим Олександра Спірідонова, володіти цими ділянками не можна у відповідності з указом президента РФ Володимира Путіна, який забороняє володіти землею в Криму особам без російського громадянства.

Всього, за словами Спірідонова, у Криму 11,5 тис. ділянок, що належать громадянам різних держав. Крім України, 430 ділянок належать білорусам, 303 - громадянам Німеччини, 235 громадянам Казахстану. Власниками землі в Криму також є жителі Ізраїлю, Литви, Австралії, Сирії, В'єтнаму, ОАЕ і Саудівської Аравії.

Нагадаємо, 24 березня Путін підписав указ, згідно з яким особи без російського громадянства не можуть володіти землею в Криму. За даним фактом прокуратура Автономної республіки Крим відкрила кримінальне провадження.

Європейський союз назвав такі дії Путіна ще одним кроком до введення російського громадянства на півострові. В ЄС підкреслили, що не визнають указ Путіна про володіння землею в Криму, оскільки він порушує міжнародне гуманітарне право.

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