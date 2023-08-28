До 10 тисяч доларів за одного. У Вінниці викрили схему заробітку лікарів на ухилянтах

Так, організатором оборудки виявився посадовець місцевого лікувально-діагностичного центру, який залучив до незаконної діяльності більше ніж 10 осіб. Насамперед чиновників обласної військово-лікарської комісії.

"За гроші організатор схеми пропонував потенційним призовникам уникнути мобілізації та втекти за кордон на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я", - розповіли в СБУ..

Вартість таких "послуг" він оцінював від 3 до 10 тисяч доларів. "Сума залежала від "складності" діагнозу і терміновості його "встановлення", - зазначили у відомстві.

Як додали в СБУ, після отримання "замовлення" зловмисник звертався до своїх спільників з місцевої військової медкомісії, які фальсифікували медичні висновки про стан здоров’я їхніх клієнтів.

Таким чином вони створювали формальну підставу для "списання" ухилянтів з військового обліку і зняття відповідних обмежень щодо виїзду за кордон. Співробітники СБУ встановили понад 200 випадків надання таких "послуг".

Правоохоронці затримали головного фігуранта - посадовця лікувально-діагностичного центру "на гарячому" під час передачі йому нової суми неправомірної вигоди.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Схеми виїзду чоловіків за кордон

Під час воєнного стану в Україні, який Рада продовжила до 15 листопада, мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком від 18 до 60 років.

Але деякі користуються "послугами" шахраїв, які найчастіше за пристойні гроші організовують виїзд за кордон, наприклад, під виглядом волонтерів або далекобійників. До того ж раніше СБУ у Києві викрила "друкарню", яка видавала підроблені довідки про непридатність до армії.

Докладніше про те, хто з чоловіків має право на виїзд за кордон під час воєнного стану - читайте у матеріалі РБК-Україна.