До 10 тысяч долларов за одного. В Виннице разоблачили схему заработка врачей на уклонистах

Так, организатором схемы оказался чиновник местного лечебно-диагностического центра, который привлек к незаконной деятельности более 10 человек. В первую очередь, чиновников областной военно-врачебной комиссии.

"За деньги организатор схемы предлагал потенциальным призывникам избежать мобилизации и скрыться за границу на основании фиктивных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья", - рассказали в СБУ.

Стоимость таких "услуг" он оценивал от 3 до 10 тысяч долларов. "Сумма зависела от "сложности" диагноза и срочности его "установления", - отметили в ведомстве.

Как добавили в СБУ, после получения "заказа" злоумышленник обращался к своим сообщникам из местной военной медкомиссии, фальсифицировавшим медицинские выводы о состоянии здоровья их клиентов.

Таким образом они создавали формальное основание для "списания" уклонистов с военного учета и снятия соответствующих ограничений по выезду за границу. Сотрудники СБУ установили более 200 случаев оказания подобных "услуг".

Правоохранители задержали главного фигуранта - должностного лица лечебно-диагностического центра "на горячем" во время передачи ему новой суммы неправомерной выгоды.

Пока ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий фигуранта по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Схемы выезда мужчин за границу

Во время военного положения в Украине, которое Рада продлила до 15 ноября, мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

Но некоторые пользуются "услугами" мошенников, которые чаще всего за приличные деньги организовывают выезд за границу, например под видом волонтеров или дальнобойщиков. К тому же ранее СБУ в Киеве разоблачила "типографию", которая издавала поддельные справки о непригодности к армии.

Подробнее о том, кто из мужчин имеет право на выезд за границу во время военного положения - читайте в материале РБК-Украина.