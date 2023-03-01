До +10 тепла. Синоптики розповіли про погоду на другий день березня

У четвер, 2 березня, в Україні очікується відчутне потепління. Подекуди стовпчики термометра піднімуться до рекордних +10 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

вночі 1-6° морозу, в Карпатах до 10° морозу; вдень 1-6° тепла, у південній частині та на Закарпатті 5-10° тепла.

Як повідомлялось, в Україні цього тижня буде переважно без опадів. Однак синоптики попередили про температурні стрибки від -11 до +13 градусів.

Нагадаємо, у березні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах від 2 до 7 градусів тепла. Це на 2 градусів вище за норму.

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