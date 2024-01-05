10 спортсменів, які точно прославлять Україну у 2024-му

Олександр Усик

Бій Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі стане вирішальним у боротьбі за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Станом на сьогодні світові експерти прогнозують перемогу англійця, проте Олександр продовжує старанно готуватись до поєдинку, аби довести всім зворотне.

Таким чином, 17 лютого український боксер може стати одним з перших спортсменів у 2024-му, який підійме український прапор на очах всього світу.

Олександр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

Ярослава Магучіх

Найкраща спортсменка 2023 року за версією НОК України є однією з найбільших претенденток на золото ОІ 2024 зі стрибків у висоту. На іграх у Токіо вона не змогла подолати позначку у 2,02 м та здобула лише бронзову нагороду.

Щоправда, до майбутніх ігор Ярослава підходить з кращими показниками. Так, у 2023-му 22-річна спортсменка з результатом 2,01 стала чемпіонкою світу, а пізніше - переможницею Діамантової ліги, підкоривши висоту 2,03 м.

Ярослава Магучіх (фото: instagram.com/rosya_dp)

Олександр Хижняк

Український боксер Олександр Хижняк був надзвичайно близьким до здобуття золотої медалі на Олімпіаді 2020 у середній вазі. Тоді у фіналі він прикро поступився бразильцю Еберту Соузі, пропустивши зустрічний удар у 3 раунді та опинившись у нокауті.

У 2023-му спортсмен став переможцем Європейських ігор у ваговій категорії до 80 кг, достроково перемігши хорвата Габрієля Веочича. У 2024-му він однозначно є іншою надією України на медаль паризької Олімпіади.

Олександр Хижняк (фото: instagram.com/khyzhniak_oleksandr)

Еліна Світоліна

Здивувала вболівальників своїм результативним поверненням і українська тенісистка Еліна Світоліна. Третя ракетка світу 2017-2019 років та бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо навесні 2022-го оголосила про свою вагітність. Через це вона пропустила більшість змагального. Проте вже за рік повернулась на корт.

У червні 2023-го Еліна увійшла до чвертьфіналу Ролан Гаррос, а згодом - до півфіналу Вімблдону, у чвертьфіналі перегравши першу ракетку світу Ігу Свьонтек.

Нещодавно Світоліна була оголошена “поверненням року” за версією тенісної асоціації WTA, а у 2024 році може позмагатись за високі позиції як на турнірах Великого шлему, так і на Олімпіаді у Парижі.

Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

Михайло Романчук

Український плавець Михайло Романчук має максимальні три ліцензії на Олімпіаду у Парижі: на 400, 800 та 1500 метрів вільним стилем. На останній Олімпіаді він здобув дві нагороди, принісши Україні сріблу та бронзову медаль.

2023-й виявився не надто результативним для Михайла. Так, на чемпіонаті світу у японській Фукуоці він посів 6 та 7 місце на дистанціях у 800 та 1500 м відповідно, а на чемпіонаті Європи виборов дві бронзові медалі.

Зараз спортсмен продовжує готуватись до головних змагань року у Парижі, аби українській гімн пролунав під час церемонії нагородження.

Михайло Романчук (фото: instagram.com/misha_romanchuk)

Марина Бех-Романчук

Дружина Михайла, 28-річна легкоатлетка Марина Бех-Романчук, спеціалізується на стрибках у довжину та потрійному стрибку. На іграх у Токіо Марина посіла 5 позицію у стрибку в довжину, показавши результат 6,88 м. З 2022-го спортсменка почала змагатись у потрійному стрибку та з того часу покращила свої результати на змаганнях.

Так, у 2023-му Марина стала віцечемпіонкою світу з потрійного стрибка, а також чемпіонкою Європейських ігор у Польщі. Завершити Діамантову лігу їй так і не вдалося - за станом здоров’я вона пропустила фінал в американському Юджині.

Зараз спортсменка готується до чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні. Змагання відбудуться на початку березня у шотландському Глазго.

Марина Бех-Романчук (фото: instagram.com/misha_romanchuk)

Збірні України з футболу

Національні збірні з футболу також матимуть змогу потішити вболівальників цього року. Зокрема, мова йде про головну команду країни, молодіжну збірну та футзалістів.

Підопічні Сергія Реброва незабаром матимуть шанс вийти на Євро 2024 через плей-офф. Для цього у березні українцям потрібно буде переграти спочатку Боснію та Герцеговину, а потім й переможця пари Ізраїль-Ісландія. Якщо їм це вдасться, то вже у червні Україна позмагається за звання чемпіонів Європи.

Молодіжна збірна під керівництвом Руслана Ротаня матиме змогу показати себе на Олімпіаді 2024. Команда вперше в історії змогла кваліфікуватись на змагання і тепер наряду з іншими 15 командами розіграє нагороди у Парижі.

За світове визнання спробує поборотись і наша збірна з футзалу. У грудні 2023-го команда Олександра Косенка напряму кваліфікувалась на чемпіонат світу в Узбекистані та розпочне свій шлях до його нагород восени 2024 року.

Національна збірна України з футболу (фото: instagram.com/uafukraine)

Олексій Середа

18-річний Олексій Середа може стати темною конячкою збірної України зі стрибків у воду на Олімпійських іграх у Парижі. Для спортсмена це буде вже друга Олімпіада: у Токіо він посів 6 позицію у стрибках з 10-метрової вишки та таке саме місце у синхронних стрибках.

У 2023-му Олексій переміг на Європейських іграх у Польщі як в індивідуальній програмі, так і в парі з Кирилом Болюхом, а також посів друге місце на Кубку світу у Китаї, встановивши особистий рекорд на вишці 10 метрів.

Попри те, що ані китайці, ані новий чемпіон світу австралієць Кессієл Руссо так просто відпускати нагороди точно не збираються, в Олексія все ж є шанси принести Україні медаль на ОІ 2024.

Олексій Середа і Володимир Зеленський (фото: instagram.com/oleksii_sereda_)

Дар'я Білодід

23-річна дзюдоїстка Дар’я Білодід також продовжує підготовку до головних змагань чотириріччя. У 2023-му бронзова призерка ОІ 2020 бойкотувала Чемпіонат світу через допуск на нього “нейтральних” спортсменів з Росії та Білорусі та пропустила чемпіонат Європи через пошкодження спини.

Попри це, головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва розраховує на Дар’ю у Парижі. За його словами, чотири спортсмени збірної, Дільшот Халматов, Богдан Ядов, Дар’я Білодід та Єлизавета Литвиненко, які вже гарантували собі ліцензії у Парижі, здатні поборотись за найвищі нагороди Олімпіади. Проте він також зазначив, що це дуже специфічні змагання, до яких тренерський штаб буде намагатись підготувати спортсменів у кращій формі.

Дар'я Білодід (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Анжеліка Терлюга

На чемпіонку Всесвітніх та Європейських ігор Анжеліку Терлюгу українські вболівальники також покладають великі сподівання у 2024-му. У Токіо каратистка принесла Україні срібну нагороду у вазі до 55 кілограмів.

У 2023 році одеситка виграла Чемпіонат Європи у Гвадалахарі та стала бронзовою призеркою дебютного чемпіонату світу у Будапешті.

Більш того, у фіналі Європейських ігор 2023 у Кракові Анжеліка перемогла чинну Олімпійську чемпіонку - болгарку Івет Горанову, а у півфіналі - чемпіонку світу Тубу Якан з Туреччини. Ці дві каратистки також є одними з головних претенденток на нагороди у Парижі.

Анжеліка Терлюга (фото: instagram.com/anzhelika_terliuga)