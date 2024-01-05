10 спортсменов, которые точно прославят Украину в 2024 году

Александр Усик

Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри станет решающим в борьбе за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. По состоянию на сегодня мировые эксперты прогнозируют победу англичанина, однако Александр продолжает тщательно готовиться к поединку, чтобы доказать всем обратное.

Таким образом, 17 февраля украинский боксер может стать одним из первых спортсменов в 2024 году, который поднимет украинский флаг на глазах всего мира.

Александр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

Ярослава Магучих

Лучшая спортсменка 2023 по версии НОК Украины является одной из крупнейших претенденток на золото ОИ 2024 по прыжкам в высоту. На играх в Токио она не смогла преодолеть отметку в 2,02 м и получила только бронзовую награду.

Правда, к будущим играм Ярослава подходит с лучшими показателями. Так, в 2023-м 22-летняя спортсменка с результатом 2,01 стала чемпионкой мира, а позже - победительницей Бриллиантовой лиги, покорив высоту 2,03 м.

Ярослава Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)

Александр Хижняк

Украинский боксер Александр Хижняк был очень близок к получению золотой медали на Олимпиаде 2020 в среднем весе. Тогда в финале он досадно уступил бразильцу Эберту Соузи, пропустив встречный удар в 3 раунде и оказавшись в нокауте.

В 2023 году спортсмен стал победителем Европейских игр в весовой категории до 80 кг, досрочно победив хорвата Габриеля Веочича. В 2024 он однозначно является другой надеждой Украины на медаль парижской Олимпиады.

Александр Хижняк (фото: instagram.com/khyzhniak_oleksandr)

Элина Свитолина

Удивила болельщиков своим результативным возвращением и украинская теннисистка Элина Свитолина. Третья ракетка мира 2017-2019 годов и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио весной 2022-го объявила о своей беременности. Поэтому она пропустила большинство соревновательного. Однако уже через год вернулась на корт.

В июне 2023-го Элина вошла в четвертьфинал Ролан Гаррос, а впоследствии - в полуфинал Уимблдона, в четвертьфинале переиграв первую ракетку мира Игу Свёнтек.

Недавно Свитолина была объявлена "возвращением года" по версии теннисной ассоциации WTA, а в 2024 году может побороться за высокие позиции как на турнирах Большого шлема, так и на Олимпиаде в Париже.

Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

Михаил Романчук

Украинский пловец Михаил Романчук имеет максимальные три лицензии на Олимпиаду в Париже: на 400, 800 и 1500 метров вольным стилем. На последней Олимпиаде он получил две награды, принеся Украине серебряную и бронзовую медаль.

2023-й оказался не слишком результативным для Михаила. Так, на чемпионате мира в японской Фукуоке он занял 6 и 7 место на дистанциях в 800 и 1500 м соответственно, а на чемпионате Европы завоевал две бронзовые медали.

Сейчас спортсмен продолжает готовиться к главным соревнованиям года в Париже, чтобы украинский гимн прозвучал во время церемонии награждения.

Михаил Романчук (фото: instagram.com/misha_romanchuk)

Марина Бех-Романчук

Жена Михаила, 28-летняя легкоатлетка Марина Бех-Романчук, специализируется на прыжках в длину и тройном прыжке. На играх в Токио Марина заняла 5 позицию в прыжке в длину, показав результат 6,88 м. С 2022-го спортсменка начала соревноваться в тройном прыжке и с тех пор улучшила свои результаты на соревнованиях.

Так, в 2023 году Марина стала вице-чемпионкой мира по тройному прыжку, а также чемпионкой Европейских игр в Польше. Завершить Бриллиантовую лигу ей так и не удалось - по состоянию здоровья она пропустила финал в американском Юджине.

Сейчас спортсменка готовится к чемпионату мира по легкой атлетике в помещении. Соревнования пройдут в начале марта в шотландском Глазго.

Марина Бех-Романчук (фото: instagram.com/misha_romanchuk)

Сборные Украины по футболу

Национальные сборные по футболу также смогут порадовать болельщиков в этом году. В частности, речь идет о главной команде страны, молодежной сборной и футзалистах.

У подопечных Сергея Реброва в скором времени будет шанс выйти на Евро 2024 через плей-офф. Для этого в марте украинцам нужно будет переиграть сначала Боснию и Герцеговину, а затем победителя пары Израиль-Исландия. Если им это удастся, то уже в июне Украина сразится за звание чемпионов Европы.

Молодежная сборная под руководством Руслана Ротаня сможет показать себя на Олимпиаде 2024. Команда впервые в истории смогла квалифицироваться на соревнования и теперь наряду с другими 15 командами разыграет награды в Париже.

За мировое признание попытается побороться и наша сборная по футзалу. В декабре 2023 команда Александра Косенко напрямую квалифицировалась на чемпионат мира в Узбекистане и начнет свой путь к его наградам осенью 2024 года.

Национальная сборная Украины по футболу (фото: instagram.com/uafukraine)

Алексей Среда

18-летний Алексей Середа может стать темной лошадкой сборной Украины по прыжкам в воду на Олимпийских играх в Париже. Для спортсмена это будет уже вторая Олимпиада: в Токио он занял 6 позицию в прыжках с 10-метровой вышки и такое же место в синхронных прыжках.

В 2023 году Алексей победил на Европейских играх в Польше как в индивидуальной программе, так и в паре с Кириллом Болюхом, а также занял второе место на Кубке мира в Китае, установив личный рекорд на вышке 10 метров.

Несмотря на то, что ни китайцы, ни новый чемпион мира австралиец Кессиел Руссо так просто отпускать награды точно не собираются, у Алексея все же есть шансы принести Украине медаль на ОИ 2024.

Алексей Середа и Владимир Зеленский (фото: instagram.com/oleksii_sereda_)

Дарья Белодид

23-летняя дзюдоистка Дарья Билодид также продолжает подготовку к главным соревнованиям четырехлетия. В 2023-м бронзовый призер ОИ 2020 бойкотировала Чемпионат мира из-за допуска на него "нейтральных" спортсменов из России и Беларуси и пропустила чемпионат Европы из-за повреждения спины.

Тем не менее главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва рассчитывает на Дарью в Париже. По его словам, четыре спортсмена сборной, Дильшот Халматов, Богдан Ядов, Дарья Белодид и Елизавета Литвиненко, которые уже гарантировали себе лицензии в Париже, способны побороться за самые высокие награды Олимпиады. Однако он также отметил, что это специфические соревнования, к которым тренерский штаб будет пытаться подготовить спортсменов в лучшей форме.

Дарья Билодид (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Анжелика Терлюга

На чемпионку Всемирных и Европейских игр Анжелику Терлюгу украинские болельщики возлагают большие надежды в 2024-м. В Токио каратистка принесла Украине серебряную награду в весе до 55 кг.

В 2023 году одесситка выиграла Чемпионат Европы в Гвадалахаре и стала бронзовым призером дебютного чемпионата мира в Будапеште.

Более того, в финале Европейских игр 2023 года в Кракове Анжелика победила действующую Олимпийскую чемпионку - болгарку Ивет Горанову, а в полуфинале - чемпионку мира Тубу Якан из Турции. Эти две каратистки также являются одними из главных претенденток на награды в Париже.

Анжелика Терлюга (фото: instagram.com/anzhelika_terliuga)