UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мюнхенська конференція Дональд Трамп

До 10 см снігу. Українців попереджають про небезпечні метеорологічні явища

Українцям прогнозують опади у вигляді снігу (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Українському гідрометеорологічному центрі попередили громадян про небезпечні метеорологічні явища найближчим часом. Йдеться, зокрема, про опади у вигляді снігу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

Якої погоди чекати українцям та в чому її небезпека

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, впродовж наступної доби - 15 лютого - у більшості областей очікуються небезпечні метеорологічні явища.

Українцям обіцяють опади у вигляді снігу й утворення снігового покриву висотою від 3 до 10 сантиметрів. На дорогах - ожеледиця.

"І рiвень небезпечності, жовтий", - уточнили в УкрГМЦ.

Наголошується, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах країни. Тож водіям варто бути особливо обережними.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища 15 лютого (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В цілому впродовж суботи, 15 лютого, погода в Україні очікується хмарна.

Помірний сніг прогнозують:

  • у південних областях (подекуди - з дощем);
  • у східних областях.

Вночі - також у центральних та в більшості північних областей.

На решті території країни - місцями невеликий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря впродовж доби у західних, північних та у Вінницькій областях - від 3 до 8 градусів морозу. На решті території - від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.

У Карпатах вночі - від 8 до 13 градусів нижче нуля. А у Криму та Приазов'ї вдень - від 2 до 7 градусів тепла.

Прогноз погоди на 15 лютого (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Насамкінець у столичному регіоні вночі буде помірний сніг. А вдень - місцями невеликий сніг. На дорогах - ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • у Київській області впродовж доби - від 3 до 8 градусів морозу;
  • у Києві впродовж доби - від 4 до 6 градусів нижче нуля градусів за Цельсієм.

Наголошується, що ввечері 14 лютого - зі збереженням на 15 лютого - очікується утворення снігового покриву висотою 3-5 см.

Прогноз погоди у Києві та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому в Україні останнім часом зима без морозів і чим небезпечний дефіцит снігу.

Читайте також, чому якість повітря взимку може напряму залежати від погоди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогода в КиєвіПогода на день