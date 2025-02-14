До 10 см снігу. Українців попереджають про небезпечні метеорологічні явища

В Українському гідрометеорологічному центрі попередили громадян про небезпечні метеорологічні явища найближчим часом. Йдеться, зокрема, про опади у вигляді снігу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.
Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, впродовж наступної доби - 15 лютого - у більшості областей очікуються небезпечні метеорологічні явища.
Українцям обіцяють опади у вигляді снігу й утворення снігового покриву висотою від 3 до 10 сантиметрів. На дорогах - ожеледиця.
"І рiвень небезпечності, жовтий", - уточнили в УкрГМЦ.
Наголошується, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах країни. Тож водіям варто бути особливо обережними.
В цілому впродовж суботи, 15 лютого, погода в Україні очікується хмарна.
Помірний сніг прогнозують:
Вночі - також у центральних та в більшості північних областей.
На решті території країни - місцями невеликий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря впродовж доби у західних, північних та у Вінницькій областях - від 3 до 8 градусів морозу. На решті території - від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.
У Карпатах вночі - від 8 до 13 градусів нижче нуля. А у Криму та Приазов'ї вдень - від 2 до 7 градусів тепла.
Насамкінець у столичному регіоні вночі буде помірний сніг. А вдень - місцями невеликий сніг. На дорогах - ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
Наголошується, що ввечері 14 лютого - зі збереженням на 15 лютого - очікується утворення снігового покриву висотою 3-5 см.
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