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За 10 років кожен п'ятий українець буде пенсіонером: чому старіє населення

Середа 10 квітня 2024 18:05
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За 10 років кожен п'ятий українець буде пенсіонером: чому старіє населення Ілюстративне фото: кожен п'ятий українець може бути пенсіонером за десять років (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Вже до 2035 року кожен п'ятий українець може бути пенсіонером. Такий невтішний прогноз пояснюється негативними демографічними тенденціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України.

Як зазначили у відомстві, одна з негативних тенденцій - надзвичайно низький рівень народжуваності. Зараз сумарний коефіцієнт народжуваності становить 1,0 на одну жінку, що більш ніж удвічі нижче, ніж показник, який забезпечує відтворення населення (2,2). Це призводить до деформації статево-вікової структури населення.

"Україна вже входить до країн з високим середнім віком населення: майже 18% населення становлять особи віком 65 років і старше. Старіння населення в країні прогресуватиме: очікується, що до 2035 року кожен п'ятий українець буде особою у віці понад 65 років", - уточнюють у Мінсоцполітики.

У відомстві наголошують, що низька народжуваність пов'язана з низкою причин, серед яких:

  • ціннісні зміни, пов'язані зі зміною фокусу з кількості дітей, що народжуються, на якість їх утримання;
  • економічні чинники (високий рівень бідності);
  • складності у поєднанні роботи та виховання дітей;
  • зростання ймовірності погіршення здоров'я через війну (поранення, травми, стреси, депресивні настрої);
  • роз'єднання сімей через мобілізацію чоловіків та жінок до лав ЗСУ, масового виїзду жінок за кордон.

Скорочення чисельності населення України

Нагадаємо, раніше в Мінсоцполітики повідомляли про те, що у 2051 році населення України може становити 25,2 мільйона осіб. Таким чином, українців поменшає на 11 мільйонів.

Як зазначили у відомстві, це пов'язано з низкою загроз, які прямо впливають на кількість українців.

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