За 10 років кожен п'ятий українець буде пенсіонером: чому старіє населення

Вже до 2035 року кожен п'ятий українець може бути пенсіонером. Такий невтішний прогноз пояснюється негативними демографічними тенденціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України.

Як зазначили у відомстві, одна з негативних тенденцій - надзвичайно низький рівень народжуваності. Зараз сумарний коефіцієнт народжуваності становить 1,0 на одну жінку, що більш ніж удвічі нижче, ніж показник, який забезпечує відтворення населення (2,2). Це призводить до деформації статево-вікової структури населення.

"Україна вже входить до країн з високим середнім віком населення: майже 18% населення становлять особи віком 65 років і старше. Старіння населення в країні прогресуватиме: очікується, що до 2035 року кожен п'ятий українець буде особою у віці понад 65 років", - уточнюють у Мінсоцполітики.

У відомстві наголошують, що низька народжуваність пов'язана з низкою причин, серед яких: