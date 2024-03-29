Населення України може скоротитися до 25 млн за 26 років, - Мінсоцполітики
2051 року населення України може становити 25,2 мільйона осіб. Таким чином, українців поменшає на 11 мільйонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства соціальної політики України.
Як зазначили у відомстві, станом на серпень 2023 року чисельність населення становила 36,3 мільйона осіб. На підконтрольній українській владі території всього було 31,5 млн осіб.
Але є низка загроз, які можуть вплинути на скорочення чисельності українців. Серед них:
- швидке скорочення чисельності населення;
- низький рівень народжуваності;
- погіршення стану здоров'я населення;
- зростання чисельності осіб з інвалідністю;
- високий рівень передчасної смертності;
- масова вимушена еміграція населення;
- незаконне вивезення громадян України за кордон;
- демографічне старіння;
- масштабне внутрішнє переміщення населення.
"З урахуванням викладених викликів та загроз, дія яких триватиме і після закінчення війни, чисельність населення України в межах 1991 року, за оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя НАН України, на 1 січня 2041-го року може скоротитися до 28,9 млн осіб, а на 1 січня 2051-го - до 25,2", - зазначають у Мінсоцполітики.
Там також уточнили, що прогнозування чисельності населення ускладнюється через відсутність необхідних статистичних даних. Причиною є окупація частини територій України росіянами.
Нагадаємо, раніше демограф, старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Олексій Позняк в інтерв'ю проекту РБК-Україна Styler розповів, що протягом наступних 10 років населення України може становити близько 30 млн осіб.
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