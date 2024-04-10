ua en ru
Ср, 10 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Через 10 лет каждый пятый украинец будет пенсионером: почему стареет население

Среда 10 апреля 2024 18:05
UA EN RU
Через 10 лет каждый пятый украинец будет пенсионером: почему стареет население Иллюстративное фото: каждый пятый украинец может быть пенсионером через десять лет (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Уже до 2035 года каждый пятый украинец может быть пенсионером. Такой неутешительный прогноз объясняется негативными демографическими тенденциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.

Как отметили в ведомстве, одна из негативных тенденций - чрезвычайно низкий уровень рождаемости. Сейчас суммарный коэффициент рождаемости составляет 1,0 на одну женщину, что более чем вдвое ниже, чем показатель, который обеспечивает воспроизводство населения (2,2). Это приводит к деформации половозрастной структуры населения.

"Украина уже входит в число стран с высоким средним возрастом населения: почти 18% населения составляют лица в возрасте 65 лет и старше. Старение населения в стране будет прогрессировать: ожидается, что к 2035 году каждый пятый украинец будет лицом старше 65 лет", - уточняют в Минсоцполитики.

В ведомстве подчеркивают, что низкая рождаемость связана с рядом причин, среди которых:

  • ценностные изменения, которые связаны с изменением фокуса с количества рождаемых детей на качество их содержания;
  • экономические факторы (высокий уровень бедности);
  • сложности в совмещении работы и воспитания детей;
  • рост вероятности ухудшения здоровья из-за войны (ранения, травмы, стрессы, депрессивные настроения);
  • разъединение семей из-за мобилизации мужчин и женщин в ряды ВСУ, массового выезда женщин за границу.

Сокращение численности населения Украины

Напомним, ранее в Минсоцполитики сообщали о том, что в 2051 году население Украины может составлять 25,2 миллиона человек. Таким образом, украинцев станет меньше на 11 миллионов.

Как отметили в ведомстве, это связано с рядом угроз, которые прямо влияют на количество украинцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство социальной политики Пенсии Рождение ребенка
NEWS
Отсрочка, выплаты военным и наказание для уклонистов. Каким будет новый закон о мобилизации
Отсрочка, выплаты военным и наказание для уклонистов. Каким будет новый закон о мобилизации
DAILY
Минус "одна ЗАЭС" за две недели. Что ждет украинцев из-за обстрелов энергосистемы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Минус "одна ЗАЭС" за две недели. Что ждет украинцев из-за обстрелов энергосистемы