10 простых способов маме прийти в себя, когда нервы на пределе
В современном мире, где каждый день переполнен бесконечными делами, рутиной и постоянным решением задач, найти время для себя становится настоящим вызовом. Особенно остро это чувствуют женщины с детьми, ведь кроме работы и домашних обязанностей, на них ложится еще и непрерывная забота о малышах. Этот водоворот событий часто истощает, лишая сил и внутренней гармонии.
Какие способы помогут маме быстро вернуть спокойствие и не сорваться, рассказывает РБК-Украина.
Для поддержания жизненного равновесия и предотвращения выгорания, чрезвычайно важно мамам выделять время для себя и посвящать его восстановлению внутреннего благополучия.
Многие мамы чувствуют себя виноватыми, когда думают о "времени для себя", но это не роскошь, а жизненная необходимость.
Здоровая, счастливая и спокойная мама - это лучший подарок для всей семьи. К счастью, существуют проверенные практики, которые помогут вам вернуть чувство контроля и обрести душевное равновесие.
Эффективные практики для восстановления гармонии
Магия утра. Начало дня для себя
Концепция "Магии утра" от Хэл Элрод, описанная в одноименной книге, вдохновила тысячи людей по всему миру.
Ее суть заключается в том, что именно начало дня задает тон вашему настроению и продуктивности на весь день. Если вы начинаете его с заботы о себе, с удовольствия и саморазвития, то и весь день будет более насыщенным и приятным.
Элрод советует посвящать себе первый час после пробуждения, и только потом приступать к работе, домашним делам и заботе о ребенке. К утренним ритуалам могут входить:
- Аффирмации. Повторение положительных утверждений, настраивающих на успех и благодарность.
- Медитация. Несколько минут в тишине для концентрации и успокоения ума.
- Чаепитие или легкий завтрак в спокойствии. Насладитесь моментом, не спеша.
- Чтение. Даже 10-15 минут книги могут вдохновить и обогатить.
- Легкая растяжка или йога. Пробудить тело и зарядиться энергией.
Этот метод действительно работает и может кардинально изменить ваше отношение к дню. Хотя не все готовы жертвовать сном и вставать на час раньше, очевидные преимущества такого подхода стоят того, чтобы попробовать. Начните с малого - даже 15-20 минут на себя утром уже будут иметь эффект.
Осознанные перерывы для восстановления сил
Для поддержания гармонии любому человеку, а тем более маме, необходимы осознанные перерывы. Это паузы от работы, от обязанностей и рутинных дел, которые помогают предотвратить выгорание.
Они позволяют восстановить силы, очистить разум и вернуться к задачам с новой энергией и свежим взглядом.
Вот несколько идей для гармоничных перерывов:
- Дыхательные упражнения или короткая медитация. Даже 5 минут глубокого дыхания могут успокоить нервную систему.
- Легкий спорт или растяжка. Сделайте несколько приседаний, наклонов или растяните мышцы. Это улучшит кровообращение и снимет напряжение.
- Прогулка на природе. Если есть возможность, выйдите на свежий воздух. Даже короткая прогулка по парку или вокруг дома способна освежить мысли.
- Короткая творческая пауза. Нарисуйте что-то, послушайте любимую музыку, свяжите несколько петель - все, что отвлекает ум от рутины.
Особенно важным для современного человека является цифровой перерыв или цифровой детокс. Отложите телефон, выключите оповещения. Это чрезвычайно важно для восстановления сил и гармонии, ведь постоянный поток информации перегружает мозг.
Дайте глазам и разуму отдохнуть, используйте это время, чтобы заняться делами, которые приносят радость и расслабление: чтение бумажной книги, разговор с близкими, настольные игры.
Маме нужны паузы, чтобы восстановить силы и гармонию (фото: Freepik)
10 вещей, которые помогут маме быстро расслабиться
Сделать себе горячий напиток - и пить медленно
Чай, кофе, какао, вода с лимоном - неважно что. Главное - сесть и пить не спеша. Без телефона, без новостей. Просто дышать. 5 минут для себя - это не роскошь, это минимум выживания.
Выйти на балкон, во двор или просто к окну
Даже 3 минуты свежего воздуха меняют все. Посмотри на небо, на листья, на кота соседей - все, что не требует твоего участия. Мозг сбрасывает напряжение, когда видит горизонт.
Включить музыку, которая тебе когда-то нравилась
Не "детские песенки", не "что-то фоновое". А твоя музыка. Слушай ее в наушниках, танцуй, если можешь. Или просто лежи.
Выключить звук на телефоне на час
Ни уведомлений, ни Viber-групп из детсада, ни напоминаний. Мир не разрушится. А нервная система немного перегрузится и вернется в норму.
Съесть что-то, что ты любишь - и не делить
Да, звучит эгоистично. И именно это тебе сейчас нужно. Кусок шоколада, горячий суп, что-то хрустящее. Еда успокаивает не только детей.
Принять быстрый душ или умыться холодной водой
Идеально - душ, даже 3-минутный. Если нет - просто умойся, как после бессонной ночи. Это включает тело, а когда тело просыпается - голова тоже за ним подтянется.
Написать 3 вещи, которые тебе сейчас хочется (не "надо")
Не план действий. Не список задач. А:
- хочу тишины
- хочу объятий
- хочу спокойно постирать белье
Фиксация желаний возвращает тебя к себе. И дает точку опоры.
Положить телефон, закрыть глаза и просто посидеть 5 минут
Это не медитация. Это пассивный перезапуск. Сиди, пока не вспомнишь, сколько тебе лет. И кто ты кроме "мама".
Обнять кого-то - или себя
Физический контакт дает выброс окситоцина - гормона спокойствия. Обними ребенка, мужа, кота, подушку. Или себя - на самом деле это работает.
Дать себе разрешение "ничего не делать" хотя бы 15 минут
Вместо "я должна убрать/погладить/ответить" - скажи: "Я не буду ничего делать эти 15 минут. И имею на это право."
И главное - не ждать идеального момента
Не надо отпуска, бабушки или чистой кухни, чтобы сделать паузу. Ты имеешь право на себя прямо сейчас. Даже если ребенок бегает, кухня в крошках, а мозг шепчет "еще немного потерпи". Пауза - это не побег. Это ремонт твоей внутренней опоры.
Помните, забота о себе - это не эгоизм, а инвестиция в ваше здоровье, счастье и благополучие всей семьи.
Даже маленькие шаги, сделанные регулярно, могут иметь большое влияние на ваше душевное равновесие. Найдите свой способ "перезагрузки" и позвольте себе быть не только мамой, но и счастливой женщиной.
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При написании материала были использованы источники: советы Harvard Health Publishing, статьи на Mayo Clinic и The Gottman Institute, Psychology Today