10 порад, щоб не допустити слабоумства в майбутньому

З віком ризик розвитку деменції та хвороби Альцгеймера невпинно зростає, і наразі не існує чарівної пігулки для їхньої профілактики. Однак це не означає, що ми безсилі. Науковці виділяють низку факторів способу життя, які можуть суттєво вплинути на здоров'я вашого мозку в майбутньому, навіть якщо у вас є генетична схильність.
Що треба робити, щоб уникнути деменції в майбутньому, розповідає РБК-Україна з посиланням на професора та дієтолога Олега Швеця у Facebook.
Хоча 100% гарантії немає, контроль над певними звичками пов'язаний зі зниженням частоти когнітивних порушень. Найбільш перспективними та обнадійливими напрямками, які продовжують активно вивчати, вчені називають три кити здоров'я мозку: регулярна фізична активність, ретельний контроль артеріального тиску та постійне розумове тренування.
Фахівці рекомендують дотримуватися комплексного підходу, який позитивно впливає не лише на мозок, а й на весь організм:
Контролюйте тиск і цукор
Гіпертонія та високий рівень глюкози - вороги судин, зокрема й тих, що живлять мозок.
Підтримуйте здорову вагу
Це знижує ризик діабету та серцево-судинних захворювань, пов'язаних із деменцією.
Харчуйтеся збалансовано
Більше фруктів, овочів, цільнозернових продуктів та нежирного білка. Менше шкідливих жирів і цукру.
Будьте фізично активними
Прагніть до 150 хвилин активності середньої інтенсивності щотижня.
Тренуйте мозок
Читайте, вивчайте нове, грайте в настільні ігри, займайтеся хобі - не давайте мозку нудьгувати.
Спілкуйтеся
Соціальна активність захищає від ізоляції, яка є фактором ризику когнітивного зниження.
Перевіряйте слух
Втрата слуху ускладнює спілкування і пов'язана з підвищеним ризиком деменції.
Спіть достатньо
Намагайтеся спати 7-8 годин на добу для відновлення мозку і тіла.
Відмовтеся від шкідливих звичок
Куріння та надмірне вживання алкоголю завдають прямої шкоди вашому здоров'ю.
Уникайте травм голови
Завжди дбайте про безпеку під час активного відпочинку та в побуті.
