10 переваг англійської для компаній у сфері продажів і маркетингу

Сьогодні корпоративне вивчення англійської мови - це не просто бонус для співробітників, а стратегічна необхідність для успішного бізнесу. Особливо у відділах продажів і маркетингу, де кожне слово має значення. Уміння впевнено спілкуватися англійською мовою допомагає компаніям виходити на міжнародні ринки, будувати довірчі стосунки з клієнтами та укладати вигідні угоди без посередників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на English Today.
Компанії, які інвестують у навчання своїх співробітників англійської мови, отримують значні переваги.
Конкуренція у сфері продажів і маркетингу зростає щодня. Компанії, які піклуються про розвиток своїх співробітників, отримують реальну перевагу на ринку. Корпоративне вивчення англійської мови не тільки прокачує професійні навички, а й зміцнює командний дух, відкриває нові перспективи для зростання і дає змогу не упустити вигідні можливості в майбутньому.
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