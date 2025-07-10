10 переваг англійської для компаній у сфері продажів і маркетингу

Як англійська підсилює продажі та маркетинг

Компанії, які інвестують у навчання своїх співробітників англійської мови, отримують значні переваги.

Вихід на міжнародні ринки . Знання англійської допомагає знаходити нових клієнтів за межами країни.

. Знання англійської допомагає знаходити нових клієнтів за межами країни. Ефективні переговори . Ваші менеджери з продажу зможуть самостійно домовлятися з іноземними партнерами.

. Ваші менеджери з продажу зможуть самостійно домовлятися з іноземними партнерами. Розуміння глобальних трендів . Маркетологи зможуть використовувати найкращі світові практики та інструменти.

. Маркетологи зможуть використовувати найкращі світові практики та інструменти. Швидка реакція на запити . Розуміння клієнта його мовою допомагає швидше закривати угоди.

. Розуміння клієнта його мовою допомагає швидше закривати угоди. Поліпшення іміджу компанії . Компетентність співробітників англійською мовою викликає повагу у клієнтів і партнерів.

. Компетентність співробітників англійською мовою викликає повагу у клієнтів і партнерів. Доступ до актуальної інформації . Більшість свіжих досліджень і матеріалів у сфері маркетингу публікуються англійською.

. Більшість свіжих досліджень і матеріалів у сфері маркетингу публікуються англійською. Підвищення впевненості команди . Люди почуваються впевненіше, спілкуючись із міжнародними замовниками.

. Люди почуваються впевненіше, спілкуючись із міжнародними замовниками. Економія на перекладачах . Співробітники зможуть самостійно вести листування і зустрічі без додаткових витрат.

. Співробітники зможуть самостійно вести листування і зустрічі без додаткових витрат. Зростання ефективності рекламних кампаній . Фахівці зможуть створювати контент відразу для зарубіжної аудиторії.

. Фахівці зможуть створювати контент відразу для зарубіжної аудиторії. Підвищення конкурентоспроможності. Компанії з англомовною командою легше адаптуються до змін на ринку.

Чому варто починати навчання вже зараз

Конкуренція у сфері продажів і маркетингу зростає щодня. Компанії, які піклуються про розвиток своїх співробітників, отримують реальну перевагу на ринку. Корпоративне вивчення англійської мови не тільки прокачує професійні навички, а й зміцнює командний дух, відкриває нові перспективи для зростання і дає змогу не упустити вигідні можливості в майбутньому.

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