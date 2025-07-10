10 преимуществ английского для компаний в сфере продаж и маркетинга

Сегодня корпоративное изучение английского языка - это не просто бонус для сотрудников, а стратегическая необходимость для успешного бизнеса. Особенно в отделах продаж и маркетинга, где каждое слово имеет значение. Умение уверенно общаться на английском языке помогает компаниям выходить на международные рынки, строить доверительные отношения с клиентами и заключать выгодные сделки без посредников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на English Today.
Компании, которые инвестируют в обучение своих сотрудников английскому языку, получают значительные преимущества.
Конкуренция в сфере продаж и маркетинга растет каждый день. Компании, которые заботятся о развитии своих сотрудников, получают реальное преимущество на рынке. Корпоративное изучение английского языка не только прокачивает профессиональные навыки, но и укрепляет командный дух, открывает новые перспективы для роста и позволяет не упустить выгодные возможности в будущем.
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