RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

10 преимуществ английского для компаний в сфере продаж и маркетинга

Фото: какие преимущества английского для компаний в сфере продаж и маркетинга (freepik.com)
Автор: Александр Мороз

Сегодня корпоративное изучение английского языка - это не просто бонус для сотрудников, а стратегическая необходимость для успешного бизнеса. Особенно в отделах продаж и маркетинга, где каждое слово имеет значение. Умение уверенно общаться на английском языке помогает компаниям выходить на международные рынки, строить доверительные отношения с клиентами и заключать выгодные сделки без посредников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на English Today.

Как английский усиливает продажи и маркетинг

Компании, которые инвестируют в обучение своих сотрудников английскому языку, получают значительные преимущества.

  • Выход на международные рынки. Знание английского помогает находить новых клиентов за пределами страны.
  • Эффективные переговоры. Ваши менеджеры по продажам смогут самостоятельно договариваться с иностранными партнерами.
  • Понимание глобальных трендов. Маркетологи смогут использовать лучшие мировые практики и инструменты.
  • Быстрая реакция на запросы. Понимание клиента на его языке помогает быстрее закрывать сделки.
  • Улучшение имиджа компании. Компетентность сотрудников на английском языке вызывает уважение у клиентов и партнеров.
  • Доступ к актуальной информации. Большинство свежих исследований и материалов в области маркетинга публикуются на английском.
  • Повышение уверенности команды. Люди чувствуют себя увереннее, общаясь с международными заказчиками.
  • Экономия на переводчиках. Сотрудники смогут самостоятельно вести переписку и встречи без дополнительных расходов.
  • Рост эффективности рекламных кампаний. Специалисты смогут создавать контент сразу для зарубежной аудитории.
  • Повышение конкурентоспособности. Компании с англоязычной командой легче адаптируются к изменениям на рынке.

Почему стоит начинать обучение уже сейчас

Конкуренция в сфере продаж и маркетинга растет каждый день. Компании, которые заботятся о развитии своих сотрудников, получают реальное преимущество на рынке. Корпоративное изучение английского языка не только прокачивает профессиональные навыки, но и укрепляет командный дух, открывает новые перспективы для роста и позволяет не упустить выгодные возможности в будущем.

Хотите внедрить корпоративное изучение английского языка в своей компании?

Школа English Today предлагает индивидуально подобранные корпоративные курсы для бизнеса. Опытные преподаватели, гибкие программы и реальный результат - начните развитие своих сотрудников уже сегодня!

English Today анализирует потребности вашей команды и создает обучение, которое действительно работает. Занятия проходят в удобном формате — онлайн или офлайн, в удобное для вас время. Развивайте свою компанию вместе с English Today и открывайте новые горизонты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бизнес