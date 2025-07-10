10 переваг англійської для компаній у сфері продажів і маркетингу
Сьогодні корпоративне вивчення англійської мови - це не просто бонус для співробітників, а стратегічна необхідність для успішного бізнесу. Особливо у відділах продажів і маркетингу, де кожне слово має значення. Уміння впевнено спілкуватися англійською мовою допомагає компаніям виходити на міжнародні ринки, будувати довірчі стосунки з клієнтами та укладати вигідні угоди без посередників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на English Today.
Як англійська підсилює продажі та маркетинг
Компанії, які інвестують у навчання своїх співробітників англійської мови, отримують значні переваги.
- Вихід на міжнародні ринки. Знання англійської допомагає знаходити нових клієнтів за межами країни.
- Ефективні переговори. Ваші менеджери з продажу зможуть самостійно домовлятися з іноземними партнерами.
- Розуміння глобальних трендів. Маркетологи зможуть використовувати найкращі світові практики та інструменти.
- Швидка реакція на запити. Розуміння клієнта його мовою допомагає швидше закривати угоди.
- Поліпшення іміджу компанії. Компетентність співробітників англійською мовою викликає повагу у клієнтів і партнерів.
- Доступ до актуальної інформації. Більшість свіжих досліджень і матеріалів у сфері маркетингу публікуються англійською.
- Підвищення впевненості команди. Люди почуваються впевненіше, спілкуючись із міжнародними замовниками.
- Економія на перекладачах. Співробітники зможуть самостійно вести листування і зустрічі без додаткових витрат.
- Зростання ефективності рекламних кампаній. Фахівці зможуть створювати контент відразу для зарубіжної аудиторії.
- Підвищення конкурентоспроможності. Компанії з англомовною командою легше адаптуються до змін на ринку.
Чому варто починати навчання вже зараз
Конкуренція у сфері продажів і маркетингу зростає щодня. Компанії, які піклуються про розвиток своїх співробітників, отримують реальну перевагу на ринку. Корпоративне вивчення англійської мови не тільки прокачує професійні навички, а й зміцнює командний дух, відкриває нові перспективи для зростання і дає змогу не упустити вигідні можливості в майбутньому.
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