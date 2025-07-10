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10 преимуществ английского для компаний в сфере продаж и маркетинга

Четверг 10 июля 2025 10:00
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10 преимуществ английского для компаний в сфере продаж и маркетинга Фото: какие преимущества английского для компаний в сфере продаж и маркетинга (freepik.com)
Автор: Александр Мороз

Сегодня корпоративное изучение английского языка - это не просто бонус для сотрудников, а стратегическая необходимость для успешного бизнеса. Особенно в отделах продаж и маркетинга, где каждое слово имеет значение. Умение уверенно общаться на английском языке помогает компаниям выходить на международные рынки, строить доверительные отношения с клиентами и заключать выгодные сделки без посредников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на English Today.

Как английский усиливает продажи и маркетинг

Компании, которые инвестируют в обучение своих сотрудников английскому языку, получают значительные преимущества.

  • Выход на международные рынки. Знание английского помогает находить новых клиентов за пределами страны.
  • Эффективные переговоры. Ваши менеджеры по продажам смогут самостоятельно договариваться с иностранными партнерами.
  • Понимание глобальных трендов. Маркетологи смогут использовать лучшие мировые практики и инструменты.
  • Быстрая реакция на запросы. Понимание клиента на его языке помогает быстрее закрывать сделки.
  • Улучшение имиджа компании. Компетентность сотрудников на английском языке вызывает уважение у клиентов и партнеров.
  • Доступ к актуальной информации. Большинство свежих исследований и материалов в области маркетинга публикуются на английском.
  • Повышение уверенности команды. Люди чувствуют себя увереннее, общаясь с международными заказчиками.
  • Экономия на переводчиках. Сотрудники смогут самостоятельно вести переписку и встречи без дополнительных расходов.
  • Рост эффективности рекламных кампаний. Специалисты смогут создавать контент сразу для зарубежной аудитории.
  • Повышение конкурентоспособности. Компании с англоязычной командой легче адаптируются к изменениям на рынке.

Почему стоит начинать обучение уже сейчас

Конкуренция в сфере продаж и маркетинга растет каждый день. Компании, которые заботятся о развитии своих сотрудников, получают реальное преимущество на рынке. Корпоративное изучение английского языка не только прокачивает профессиональные навыки, но и укрепляет командный дух, открывает новые перспективы для роста и позволяет не упустить выгодные возможности в будущем.

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