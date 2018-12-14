Більше 10% переселенців відчули дискримінацію у зв'язку з тим, що вони ВПО, - дослідження

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В опитуванні взяли участь майже 6,5 тис. респондентів

Більше 10% вимушено переселених осіб (ВПО) повідомили про те, що відчували дискримінацію у зв'язку із свої статусом ВПО. Про це йдеться у результатах нещодавно проведеного дослідження ситуації з внутрішньо переміщеними особами в Україні, передає кореспондент РБК-Україна.

"Частка ВПО, які повідомили про те, що відчували дискримінацію або несправедливе ставлення до себе у зв'язку з тим, що вони ВПО становила 11%", - йдеться у звіті.

Згідно із даними, у вересні 2018 відбулося останнє опитування, були опитані особисто більше 2,4 тис. респондентів. У режимі телефонного інтерв'ю - більше 4 тис. респондентів. Кожний п'ятий вимушений переселенець заявляє, що він повністю або частково інтегрований у ті громади, в яких проживає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними дослідження, 44% вимушено переселених осіб мають намір голосувати на наступних президентських та парламентських виборах, які відбудуться у 2019 році.

Додамо, що більше третини переселенців не планують повертатися на Донбас після завершення конфлікту. За результатами опитування Представництва МОМ в Україні, попри економічні виклики, внутрішньо переміщені особи в Україні переважно залишаються у своїх нинішніх місцях проживання та налагоджують відносини з приймаючими громадами.