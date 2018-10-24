НАБУ підозрює нардепа Березкіна в заволодінні 20 млн доларів "Ощадбанку"

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Серед підозрюваних два діючих і один колишній чиновник держбанку

НАБУ підозрює народного депутата з групи "Воля народу" Станіслава Березкіна в заволодінні 20 мільйонами доларів "Ощадбанку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

У НАБУ повідомили, що 23 жовтня по цій справі було затримано 10 осіб. Серед них двоє діючих і один колишній менеджер державного "Ощадбанку". Всім їм повідомлено про подозрени

"Мова йде про колишнього директора департаменту корпоративного бізнесу держбанку (зараз - заступник голови правління АТ "Ощадбанк"), колишнього начальника управління проектного фінансування АТ "Ощадбанк" (звільнився у 2015 році з держбанку), колишнього начальника відділу управління проектного фінансування АТ "Ощадбанк" (в даний час - керівник зазначеного управління держбанку)", - повідомили в НАБУ

Інші підозрювані є колишніми бенефіціарами групи компаній "Креатив", а також ряд колишніх посадових осіб підприємств, які входять до складу цього холдингу й оцінювач

Згідно з даними НАБУ, в період з 2013 по 2015 рік посадові особи компаній "Креатив" у змові з менеджментом банку підробили документи для отримання 20 мільйонів доларів кредиту.

Позика призначався для "купівлі насіння соняшнику", однак був виведений власниками компанії на рахунки офшорних компаній в Белізі та Швейцарії.

"А потім цими ж грошима сплатили покупку корпоративних прав компаній, що володіли цінного нерухомістю", - розповіли в Антикорупційному бюро.

Раніше в САП повідомили , що у цій справі фігурує один з народних депутатів. За інформацією телеграм-каналу The Newsroom, мова йде про колишнього власника холдингу "Креатив" - нардепа Станіслава Березкине.

Аграрна група "Креатив" була продана у вересні 2015 року. Новими власниками стала група бізнесменів на чолі з Артуром Гранцем.

За даними Національного банку України, компанія на той момент накопичила боргів на 630 мільйонів доларів. Більшість активів "Креативу" у підсумку перейшло під контроль найбільшого гравця на масляному ринку - групи "Кернел". Нею володіють бізнесмен Андрій Веревський і співголова депутатської групи "Відродження" Віталій Хомутинник

Детективи Антикорупційного бюро здійснюють невідкладні слідчі дії, вирішується питання про обрання запобіжного заходу щодо підозрюваних.

Нагадаємо, НАБУ повідомило про підозру екс-керівнику Держекоінспекції. Екс-керівник Держекоінспекції не задекларував майно на 60 млн грн.