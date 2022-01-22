Уже 10 областей. "Оранжевая" зона расширилась
Фото: в Украине расширилась "оранжевая" зона (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом, за сутки зафиксировали более 22 тысяч новых заражений. На фоне ухудшения COVID-статистики регионы переходят из "желтой" в "оранжевую" зону карантина.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
По состоянию на 22 января, в этой зоне находятся следующие области:
- Ивано-Франковская - три критических показателя (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций), эта область с 24 января переходит в "красную" зону;
- Ровенская - критический показатель новых случаев,
- Сумская - критический показатель новых случаев,
- Черновицкая - критический показатель новых случаев,
- Львовская - критическая динамика госпитализаций,
- Тернопольская - критический коэффициент выявления новых случаев,
- Житомирская - критический коэффициент выявления новых случаев,
- Черниговская - критический коэффициент выявления новых случаев,
- Винницкая - критический коэффициент выявления новых случаев,
- Хмельницкая - критический коэффициент выявления новых случаев.