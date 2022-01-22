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Уже 10 областей. "Оранжевая" зона расширилась

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Киев, Суббота 22 января 2022 10:27
Уже 10 областей. "Оранжевая" зона расширилась Фото: в Украине расширилась "оранжевая" зона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом, за сутки зафиксировали более 22 тысяч новых заражений. На фоне ухудшения COVID-статистики регионы переходят из "желтой" в "оранжевую" зону карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

По состоянию на 22 января, в этой зоне находятся следующие области:

  • Ивано-Франковская - три критических показателя (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций), эта область с 24 января переходит в "красную" зону;
  • Ровенская - критический показатель новых случаев,
  • Сумская - критический показатель новых случаев,
  • Черновицкая - критический показатель новых случаев,
  • Львовская - критическая динамика госпитализаций,
  • Тернопольская - критический коэффициент выявления новых случаев,
  • Житомирская - критический коэффициент выявления новых случаев,
  • Черниговская - критический коэффициент выявления новых случаев,
  • Винницкая - критический коэффициент выявления новых случаев,
  • Хмельницкая - критический коэффициент выявления новых случаев.

Уже 10 областей. &quot;Оранжевая&quot; зона расширилась

Напомним, в Минздраве назвали еще три области-кандидата на "красную" зону.

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