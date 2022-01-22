Вже 10 областей. "Помаранчева" зона розширилась
Фото: в Україні розширилась "помаранчева" зона (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні погіршується ситуація з коронавірусом, за добу зафіксували більше 22 тисяч нових заражень. На тлі погіршення COVID-статистики регіони переходять з "жовтої" в "помаранчеву" зону карантину.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
Станом на 22 січня, в цій зоні перебувають такі області:
- Івано-Франківська - три критичні показники (нових випадків, рівня та динаміки госпіталізацій), ця область з 24 січня переходить в "червону" зону;
- Рівненська - критичний показник нових випадків,
- Сумська - критичний показник нових випадків,
- Чернівецька - критичний показник нових випадків,
- Львівська - критична динаміка госпіталізацій,
- Тернопільська - критичний коефіцієнт виявленя нових випадків,
- Житомирська - критичний коефіцієнт виявленя нових випадків,
- Чернігівська - критичний коефіцієнт виявленя нових випадків,
- Вінницька - критичний коефіцієнт виявленя нових випадків,
- Хмельницька - критичний коефіцієнт виявленя нових випадків.