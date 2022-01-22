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Вже 10 областей. "Помаранчева" зона розширилась

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Київ, Субота 22 січня 2022 10:27
Вже 10 областей. "Помаранчева" зона розширилась Фото: в Україні розширилась "помаранчева" зона (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні погіршується ситуація з коронавірусом, за добу зафіксували більше 22 тисяч нових заражень. На тлі погіршення COVID-статистики регіони переходять з "жовтої" в "помаранчеву" зону карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

Станом на 22 січня, в цій зоні перебувають такі області:

  • Івано-Франківська - три критичні показники (нових випадків, рівня та динаміки госпіталізацій), ця область з 24 січня переходить в "червону" зону;
  • Рівненська - критичний показник нових випадків,
  • Сумська - критичний показник нових випадків,
  • Чернівецька - критичний показник нових випадків,
  • Львівська - критична динаміка госпіталізацій,
  • Тернопільська - критичний коефіцієнт виявленя нових випадків,
  • Житомирська - критичний коефіцієнт виявленя нових випадків,
  • Чернігівська - критичний коефіцієнт виявленя нових випадків,
  • Вінницька - критичний коефіцієнт виявленя нових випадків,
  • Хмельницька - критичний коефіцієнт виявленя нових випадків.

Вже 10 областей. &quot;Помаранчева&quot; зона розширилась

Нагадаємо, у МОЗ назвали ще три області-кандидати на "червону" зону.

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