Более 10 млрд долларов: Минфин назвал источники финансирования бюджета во время войны

За период от начала полномасштабного вторжения РФ с 24 февраля 2022 года по 3 мая госбюджет профинансирован на 298,4 млрд гривен (10,032 млрд долларов). Источниками были военные облигации, кредиты от международных финансовых организаций, а также двусторонние кредиты и гранты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.
По данным пресс-службы, крупнейшими источниками были:
Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина ведет переговоры с международными партнерами о выделении государственному бюджету страны 11 млрд долларов. Из них уже получено 5 млрд долларов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.