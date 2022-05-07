Більше 10 млрд доларів: Мінфін назвав джерела фінансування бюджету під час війни

За період від початку повномасштабного вторгнення РФ з 24 лютого 2022 року по 3 травня держбюджет профінансований на 298,4 млрд гривень (10,032 млрд доларів). Джерелами були військові облігації, кредити від міжнародних фінансових організацій, а також двосторонні кредити та гранти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.
За даними прес-служби, найбільшими джерелами були:
Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна веде переговори з міжнародними партнерами про виділення державному бюджету країни 11 млрд доларів. З них вже отримано 5 млрд доларів.
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