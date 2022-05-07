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Більше 10 млрд доларів: Мінфін назвав джерела фінансування бюджету під час війни

Фото: держбюджет профінансований на 10 млрд доларів (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

За період від початку повномасштабного вторгнення РФ з 24 лютого 2022 року по 3 травня держбюджет профінансований на 298,4 млрд гривень (10,032 млрд доларів). Джерелами були військові облігації, кредити від міжнародних фінансових організацій, а також двосторонні кредити та гранти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

За даними прес-служби, найбільшими джерелами були:

  • НБУ - 70 млрд гривень (2,393 млрд доларів),
  • Військові облігації - 60,105 млрд гривень (2,221 млрд доларів),
  • МВФ - 41,263 млрд гривень (1,397 млрд доларів),
  • Світовий банк - 29,738 млрд гривень (997 млн доларів),
  • ЄС - 25,754 млрд гривень (792 млн доларів).

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна веде переговори з міжнародними партнерами про виділення державному бюджету країни 11 млрд доларів. З них вже отримано 5 млрд доларів.

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Міністерство фінансів УкраїниМВФ