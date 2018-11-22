За 10 месяцев объемы потребления газа в Черновицкой области уменьшились на 4%

Иллюстративное фото (УНИАН)

Ситуацию с уменьшением объемов потребления усложняют еще и долги за распределенный природный газ

По итогам 10 месяцев 2018 года потребление природного газа в Черновицкой области уменьшилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Уменьшение объемов протранспортированного природного газа зафиксировано только для категории бытовых потребителей. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Черновцыгаз".

За 10 месяцев 2018 года "Черновцыгаз" протранспортировало 261 млн куб. м газа. Это на 10,7 млн куб. м меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Уменьшение объемов потребления газа зафиксировано только для категории бытовых потребителей на 14,7 млн куб. м или на 8 % меньше, чем в прошлом году.

Показатели роста зафиксированы для промышленных и теплоснабжающих предприятий, а также религиозных организаций. Промышленные предприятия и теплоснабжающие организации увеличили потребление на 2 млн куб. м и 869 тыс. куб. м или на 14% и 3% соответственно. Увеличение объемов потребления зафиксировано и для религиозных организаций, для которых прирост в 2018 году составил 80,2 тыс. куб. м или ж вырос на 7%. Потребление бюджетных организаций осталось на том же уровне что и в 2017 году - 9,2 млн куб. м.

"Даже незначительное уменьшение распределения природного газа, влияет на деятельность нашего предприятия в целом. Ведь за распределение каждого кубометра природного газа ПАО "Черновцыгаз" получает всего 72 копейки из стоимости 1 кубометра газа. Именно из этих поступлений финансируется инвестиционная программа предприятия, функционирование аварийно-диспетчерской службы, поверка счетчиков и обслуживание сетей", - отмечает председатель правления ПАО "Черновцыгаз" Виктор Горда.

Кроме того, ситуацию с уменьшением объемов потребления усложняют еще и долги за распределенный природный газ. Ведь средства, поступающие от клиентов за распределение газа - это единственный источник финансирования всех работ по содержанию газотранспортной системы, ремонта и обслуживания газовых сетей, работы аварийно-диспетчерской службы.

По состоянию на 20 ноября задолженность бюджетных организаций составляет 24,4 тыс. гривен, промышленная сфера задолжало 36,7 тыс. гривен, теплоснабжающие предприятия 112,8 тыс. гривен. Больше всего задолжали бытовые потребители, а это почти 11 млн гривен.