За 10 місяців обсяги споживання газу в Чернівецькій області зменшилися на 4%

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Ситуацію зі зменшенням обсягів споживання ускладнюють ще й борги за розподілений природний газ

За підсумками 10 місяців 2018 року споживання природного газу в Чернівецькій області зменшилося на 4% у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. Зменшення обсягів протранспортованого природного газу зафіксовано тільки для категорії побутових споживачів. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Чернівцігаз".

За 10 місяців 2018 року "Чернівцігаз" протранспортувало 261 млн куб. м газу. Це на 10,7 млн куб. м менше, ніж за аналогічний період 2017 року. Зменшення обсягів споживання газу зафіксовано тільки для категорії побутових споживачів на 14,7 млн куб. м або на 8 % менше, ніж у минулому році.

Показники зростання зафіксовано для промислових та теплопостачальних підприємств, а також релігійних організацій. Промислові підприємства та теплопостачальні організації збільшили споживання на 2 млн куб. м та 869 тис. куб. м або на 14% та 3% відповідно. Збільшення обсягів споживання зафіксовано і для релігійних організацій, для яких приріст у 2018 році склав 80,2 тис. куб. м або ж зріс на 7%. Споживання бюджетних організацій залишилося на тому самому рівні що й у 2017 році - 9,2 млн куб. м.

"Навіть незначне зменшення розподілу природного газу, впливає на діяльність нашого підприємства в цілому. Адже за розподіл кожного кубометра природного газу ПАТ "Чернівцігаз" отримує всього 72 копійки з вартості 1 кубометру газу. Саме з цих надходжень фінансується інвестиційна програма підприємства, функціонування аварійно-диспетчерської служби, повірка лічильників та обслуговування мереж", - зазначає голова правління ПАТ "Чернівцігаз" Віктор Горда.

Крім того, ситуацію зі зменшенням обсягів споживання ускладнюють ще й борги за розподілений природний газ. Адже кошти, що надходять від клієнтів за розподіл газу - це єдине джерело фінансування всіх робіт з утримання газотранспортної системи, ремонту та обслуговування газових мереж, роботи аварійно-диспетчерської служби.

Станом на 20 листопада заборгованість бюджетних організацій складає 24,4 тис. гривень, промислова сфера боргує 36,7 тис. гривень, теплопостачальні підприємства 112,8 тис. гривень. Найбільше боргують побутові споживачі, а це майже 11 млн гривень.