10 фраз, які чітко вказують - з цим чоловіком вам не по дорозі

Він може бути привітним, усміхненим і навіть пам'ятати, яку ти любиш каву. Але слова - це як рентген, бо вони показують те, що він сам не планує відкривати. Якщо у спілкуванні ти чуєш щось із цього списку, будь уважна - за милим тоном часто ховається тривожний дзвіночок.
Які 10 фраз чоловіка вказують жінці, що їм явно не по дорозі, розповів для РБК-Україна лайф коуч Віталій Курсік.
Вам весело разом і приємно, він уважний та усміхнений, але від нього можна почути фрази, які діють як сирена кораблі - гарно звучить, але попереджає про шторм. Тому зверніть увагу на ці знаки в листуванні або у розмові
Переклад: "Мені зручно, коли ти вірна, а я - у вільному плаванні". Класика ухилення від відповідальності.
"Йому просто зручно, коли ви його чекаєте, а він буде фліртувати з ким завгодно", - додає експерт.
Психологи називають це "віддзеркаленням" - коли власні токсичні риси приписують іншим. Наступною "нестабільною" можеш стати й ти.
Це один з видів маніпуляції - уникання діалогу зручно тим, хто не хоче розв'язувати проблеми. А ще - брати відповідальності.
Чоловік приготував вам справжню пастку - він залишає тобі надію, але знімає з себе всі зобов'язання. Тому не варто переоцінювати свої очікування.
Захисний механізм "жорстка рамка" - таким чином закривають тему саморозвитку та компромісів. Та й дійсно - навіщо працювати над собою, якщо можна вас просто загнати у рамки.
Це спосіб знецінити твої спостереження і змусити сумніватися у власній інтуїції.
"Жінка намагається багато аналізувати тоді, коли не отримує відповіді на свої питання. І це абсолютно нормально. А от такі фрази - чіткий знак, що нічого серйозного з чим чоловіком не вийде", - додає Віталій Курсік.
Це пасивно-агресивна атака на вас, бо у цьому питанні вже закладена критика твоїх почуттів.
Переклад: "Мені комфортніше з тими, хто не ставить незручних питань". Тобто, ви маєте мовчати та погоджуватися зі всім, що людина робить, говорить або не робить.
Це контроль під виглядом турботи. Наступний крок - перевірка геолокації. Подаруйте йому трекер, бо йому ж треба знати, де ви кожну хвилину.
Переклад: "Я шукаю розваги без зобов'язань, а не нормальних партнерських стосунків".
"Життя занадто коротке, щоб тратити його на тих, хто вже на старті завуальовано каже, що він не твій варіант. Тому варто слухати не тільки його гарний голос, а ще й що він говорить. А насамперед - свої власні відчуття", - радить фахівець.
Він зауважив, що маніпулятори, уникальники та люди з низькою емоційною зрілістю рідко зізнаються у своїх намірах прямо.
"Їхні фрази - це як дорожні знаки, які попереджають, що далі шлях у глухий кут. Слухай не тільки слова, а й відчуття, які вони викликають", - резюмує Віталій Курсік.
