10 фраз, які чітко вказують - з цим чоловіком вам не по дорозі

Вам весело разом і приємно, він уважний та усміхнений, але від нього можна почути фрази, які діють як сирена кораблі - гарно звучить, але попереджає про шторм. Тому зверніть увагу на ці знаки в листуванні або у розмові

"Я не вірю в ярлики, стосунки - це свобода"

Переклад: "Мені зручно, коли ти вірна, а я - у вільному плаванні". Класика ухилення від відповідальності.

"Йому просто зручно, коли ви його чекаєте, а він буде фліртувати з ким завгодно", - додає експерт.

"Моя колишня була психічно нестабільна"

Психологи називають це "віддзеркаленням" - коли власні токсичні риси приписують іншим. Наступною "нестабільною" можеш стати й ти.

"Навіщо нам ці всі розмови? Я краще дією покажу"

Це один з видів маніпуляції - уникання діалогу зручно тим, хто не хоче розв'язувати проблеми. А ще - брати відповідальності.

"Я зараз не готовий до серйозного, але ти мені дуже подобаєшся"

Чоловік приготував вам справжню пастку - він залишає тобі надію, але знімає з себе всі зобов'язання. Тому не варто переоцінювати свої очікування.

"Я такий, який є. Приймай мене повністю або ніяк"

Захисний механізм "жорстка рамка" - таким чином закривають тему саморозвитку та компромісів. Та й дійсно - навіщо працювати над собою, якщо можна вас просто загнати у рамки.

"Ти занадто багато аналізуєш"

Це спосіб знецінити твої спостереження і змусити сумніватися у власній інтуїції.

"Жінка намагається багато аналізувати тоді, коли не отримує відповіді на свої питання. І це абсолютно нормально. А от такі фрази - чіткий знак, що нічого серйозного з чим чоловіком не вийде", - додає Віталій Курсік.

"А ти завжди така емоційна?"

Це пасивно-агресивна атака на вас, бо у цьому питанні вже закладена критика твоїх почуттів.

"Мені подобаються прості дівчата, без оцих заморочок"

Переклад: "Мені комфортніше з тими, хто не ставить незручних питань". Тобто, ви маєте мовчати та погоджуватися зі всім, що людина робить, говорить або не робить.

"Чому ти не відповіла одразу?"

Це контроль під виглядом турботи. Наступний крок - перевірка геолокації. Подаруйте йому трекер, бо йому ж треба знати, де ви кожну хвилину.

"Давай просто кайфувати, без ускладнень"

Переклад: "Я шукаю розваги без зобов'язань, а не нормальних партнерських стосунків".

"Життя занадто коротке, щоб тратити його на тих, хто вже на старті завуальовано каже, що він не твій варіант. Тому варто слухати не тільки його гарний голос, а ще й що він говорить. А насамперед - свої власні відчуття", - радить фахівець.

Він зауважив, що маніпулятори, уникальники та люди з низькою емоційною зрілістю рідко зізнаються у своїх намірах прямо.

"Їхні фрази - це як дорожні знаки, які попереджають, що далі шлях у глухий кут. Слухай не тільки слова, а й відчуття, які вони викликають", - резюмує Віталій Курсік.