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От лесных пожаров в северной Калифорнии погибли 10 человек

Калифорния, Пятница 11 сентября 2020 10:43
От лесных пожаров в северной Калифорнии погибли 10 человек
Фото: пожар в северной Калифорнии (ktla.com)
Автор: РБК-Украина

Минимум 10 человек погибли во время лесных пожаров в северной Калифорнии, которые разгорелись в начале недели. Еще 16 человек пропали без вести.

Об этом сообщает Associated Press.

В четверг шериф округа Бьютт Дерек Белл сообщил о семи найденых телах и общее число жертв от пожаров на севере штата достигло 10. Но число может увеличиться, поскольку еще 16 человек остаются пропавшими без вести. Еще четыре человека с серьезными ожогами госпитализированы.

Пожары вспыхнули в начале недели, но к пятнице скорость распространения уменьшилась из-за ослабления ветра и дыма, который накрыл территорию и снизил температуру. Это позволило более эффективно работать пожарным. Но при этом, из-за задымления участвовать в тушении пожаров не могут вертолеты.

Всего же более двух тысяч домов и других зданий были уничтожены пожаром, который начался несколько недель назад на северо-востоке Сан-Франциско.

Общая площадь природных пожаров в этом году в американском штате Калифорния возросла до 881,4 тысяч гектаров.

Отметим, что пожары в Калифорнии стали самыми крупными в истории штата.

Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния вспыхнули сотни лесных пожаров, однако через неделю пожар увеличилась более чем в два раза.

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