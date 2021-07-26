До 10 человек: какое влияние Пинчука в Верховной раде

Олигарх Виктор Пинчук имеет влияние в Верховной раде, но небольшое. Официально от политики он отошел в 2006 году, побыв народным депутатом двух созывов парламента.

Пинчуку приписывают связь с партией "Голос", якобы он был одним из "акционеров" политсилы Святослава Вакарчука и убеждал фронтмена "Океана Эльзы" снова пойти в политику. Однако, в партии это отрицают.

"Три года мы слышим о каком-то влиянии. Наши политические оппоненты нас постоянно в этом обвиняют. При всем этом даже какого-либо примера его влияния или связи с ним никто ни разу не нашел. И фактов таких нет", - сказал РБК-Украина глава фракции "Голос" в Раде Ярослав Железняк.

На Пинчука ориентируются до десятка нардепов, говорят собеседники в президентской команде. И в этом случае речь, скорее, идет не о прямом финансировании, а о формировании лояльного к себе пула политиков.

"Хотя между ними нет единой координации. Их, условно говоря, не вызывают на разговор, как это делают у Ахметова", - объяснил информированный собеседник издания.

Один из наочных примеров такой мобилизации - принятие закона о детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом (№2426). Автор выгодного Пинчуку документа - Дмитрий Кисилевский из "Слуги народа". Кроме того, благотворительный Фонд Пинчука и группа EastOne, как сообщало в прошлом году "Радио Свобода", оплатили нескольким нардепам от "Слуги народа" и "Голоса" поездку на экономический форум в Давос.

"Пинчук, как правило, поддерживает не столько конкретных политиков, сколько конкретные идеи. Он помогает нашим депутатам в коммуникации с западными политиками", - рассказал политолог Владимир Фесенко.