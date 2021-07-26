У Зеленского рассказали о коммуникации с Пинчуком

У Офиса президента Украины нет никакой особой коммуникации с украинским олигархом Виктором Пинчуком. Такие отношения у ОП и с другим представителем сверхбольшого бизнеса.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, говорится в материале "Олигарх №2. Как Виктор Пинчук строит отношения с властью при президенте Зеленском" .

Еще один собеседник издания сообщил, что Пинчук не из тех людей, кто будет навязываться, но если у него возникают какие-либо вопросы к Банковой - он их задает.

К тому же по сравнению с прочими представителями крупного бизнеса он не так сильно "наглеет", потому к нему и вопросов меньше, уточнил источник.

Политолог Владимир Фесенко рассказал изданию, что дружелюбие - главный козырь миллиардера, с которого он заходит к любой команде на Банковой. Олигарх выглядит более выигрышно, чем другие представители "олигархической прослойки", считает он.

"У него другая медийная стратегия. Он не заходит в поле новостных телеканалов. Его СМИ ограничиваются телешоу и "Фактами". Пинчук возится с этими музеями, "зелеными" металлургическими заводами, но это реально его идейное мышление. Он не прячется под этим образом", - сказал источник в окружении президента.