З 1 січня українцям після 40 років оплатять медобстеження: як отримати 2000 гривень

В Україні відсьогодні, 1 січня, розпочала роботу державна програма "Скринінг здоров’я 40+", яка передбачає безкоштовне комплексне обстеження для громадян віком від 40 років.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Дії" та дані Міністерства охорони здоров’я .

Мета програми - раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем із психічним здоров’ям, ризик яких суттєво зростає після сорока років.

Коли і кому відкривається доступ до програми

Скористатися програмою можуть усі громадяни України, яким виповнилося 40 років і більше - незалежно від місця реєстрації чи проживання.

Запрошення пройти скринінг надходитиме автоматично на 30-й день після дня народження у 2026 році - для користувачів застосунку "Дія".

Після підтвердження участі держава перераховує 2000 гривень, якими можна оплатити медичний скринінг у закладах-учасниках програми.

Як пройти скринінг через "Дію"

Процедура участі складається з кількох кроків:

отримати запрошення у "Дії";

через 30 днів після дня народження користувач віком 40+ отримає повідомлення з пропозицією пройти щорічний скринінг;

підтвердити участь і отримати кошти;

після підтвердження 2000 гривень надходять на "Дія.Картку" (або вже наявну, або нову) - харахування відбувається протягом 7 днів;

Людина самостійно обирає зручний медичний заклад-учасник, проходить обстеження й оплачує послугу "Дія.Карткою".

Що робити, якщо немає застосунку "Дія"

Для громадян, які не користуються "Дією", передбачена альтернатива через ЦНАП:

оформити пластикову картку зі спеціальним рахунком;

через 30 днів після дня народження потрібно звернутися до банку-партнера (наразі - "ПриватБанк");

подати заявку через ЦНАП;

працівник ЦНАПу оформить участь у програмі через портал "Дія" - кошти надійдуть протягом 7 днів.

Обстеження можна пройти в державних, комунальних або приватних клініках, що долучилися до програми.

Що входить до скринінгу здоров’я 40+

Програма передбачає щорічне базове обстеження, зокрема:

вимірювання артеріального тиску, пульсу, ваги, зросту, окружності талії;

опитування щодо способу життя та скринінг симптомів;

лабораторні аналізи для оцінки роботи серця, судин і нирок;

оцінку ризиків цукрового діабету та ментальних розладів.

За результатами обстеження людина отримує персональні рекомендації лікаря щодо подальших дій.

Де можна пройти обстеження

До програми залучатимуться заклади охорони здоров’я різних форм власності - державні, комунальні та приватні. Вони повинні відповідати вимогам щодо персоналу, обладнання та лабораторних можливостей.

Перелік медзакладів-учасників МОЗ пообіцяло оприлюднити додатково.

У Міністерстві охорони здоров’я наголошують, що програма "Скринінг здоров’я 40+" має допомогти українцям вчасно виявляти ризики хронічних захворювань і запобігати серйозним ускладненням, адже держава повністю покриває вартість обстеження.